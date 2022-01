EE.UU. promete responder si confirma que Rusia orquestó ciberataque a Ucrania

Washington, 16 ene (EFE).- Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este domingo que habrá represalias si se confirma que Rusia estuvo detrás del ciberataque masivo a Ucrania, como asegura Kiev. Horas después de que el Gobierno ucraniano asegurara que "todas las pruebas" apuntan a que Moscú orquestó el ciberataque, Sullivan evitó confirmar ese extremo y dijo que Washington trabaja todavía para identificar a los responsables de lo ocurrido. "Si resulta que Rusia está golpeando a Ucrania con ciberataques, y si eso continúa durante un tiempo, trabajaremos con nuestros aliados en la respuesta apropiada", dijo el asesor de Biden durante una entrevista con la cadena CBS News. El ciberataque tuvo como objetivo unas 70 web, entre ellas los sitios del Gabinete de ministros, los Ministerios de Exteriores, Educación y Ciencia, y el Servicio para Situaciones de Emergencia, que quedaron fuera de servicio. Microsoft afirmó este sábado que había detectado una operación de "malware" (código maligno) dirigida a redes informáticas gubernamentales y privadas en Ucrania que podría dejarlas "inutilizables" y supone un "riesgo elevado". No está claro si el ciberataque de la semana pasada está relacionado con el "malware" que Microsoft asegura haber detectado, cuyas características no se corresponden con la actividad de "otros grupos conocidos". El código maligno identificado por Microsoft podría haberse desplegado en las mismas fechas en que encallaron las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN respecto a la acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana, según el diario The New York Times. Sullivan recalcó este domingo que Estados Unidos hará "todo lo que pueda para defender y proteger las redes contra el tipo de 'malware' destructivo del que ha advertido Microsoft". Insistió en que Estados Unidos y sus aliados en la OTAN impondrán "consecuencias económicas severas" a Rusia si invade Ucrania, pero también están preparados si Moscú decide continuar con las negociaciones con Occidente. "A principios de la semana que viene tendremos más que decir sobre los próximos pasos en la diplomacia" para resolver la crisis de Ucrania, agregó el asesor. Según Washington y Kiev, Rusia acumula unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y planea invadir el país este mismo invierno, una intención que Moscú niega. Esta semana, el Pentágono acusó a Rusia de orquestar una operación para que "parezca" que los rusos han sido atacados, "como una excusa para entrar" o invadir Ucrania. EFE llb