Duque cuestiona todo diálogo sobre Venezuela mientras Maduro siga en el poder

Galápagos (Ecuador), 16 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó todos los esfuerzos encaminados a restablecer un proceso de diálogo para buscar una salida a la situación en Venezuela mientras Nicolás Maduro continúe en el poder. "Volver a la mesa es simplemente alargar una agonía de unos diálogos que no tienen fundamento porque el dictador lo que quiere es pertrecharse en el poder, no tiene sentido", declaró. Esta semana un alto funcionario de Estados Unidos aseguró que su país podría revisar su política de presión y sanciones contra Caracas si Maduro y la oposición reanudan el diálogo y este refleja resultados tangibles. En una entrevista con Efe en Galápagos, a donde acudió para respaldar la ampliación de la reserva marina en torno al archipiélago ecuatoriano, Duque consideró como condición prioritaria que "Maduro salga del ejercicio de la dictadura y la usurpación". Y al manifestar su descrédito por el proceso de negociación de México, interrumpido abruptamente en octubre pasado, condicionó, además, todo avance a que en Venezuela pueda haber un gobierno de transición con amplia representación de todos los sectores, la convocatoria de elecciones libres y un plan de reconstrucción económica. VOLVER AL DIÁLOGO UNA AGONÍA La postura de Colombia sobre Venezuela, recalcó Duque, siempre se ha apoyado en el multilaterlismo, como cuando "denunciamos a Nicolás Maduro con varios jefes de Estado ante la Corte Penal Internacional" o apoyó "a Juan Guaidó con más de 50 países". Y advirtió que si "el propósito al cual invita el Gobierno de los EE.UU. de regresar a la mesa es para seguir adelante en esta secuencia (que Maduro deje el poder, gobierno de transición, elecciones libres y plan de reconstrucción), bienvenido sea, pero tiene que ser sobre una sola base". La primera y principal es que gobernante venezolano abandone el poder porque aseguró: "Maduro es el Slobodan Milosevic de América Latina". "¿Cómo puede existir un proceso creíble con un criminal de lesa humanidad ejerciendo la dictadura, persiguiendo a los opositores, encerrándolos, y adicionalmente patrocinando al terrorismo internacional del ELN y de las disidencias de las FARC, para que se asienten en Venezuela?", se preguntó. PROTECCIÓN TEMPORAL A VENEZOLANOS Por otra parte, se refirió al Estatuto de Protección Temporal que su Gobierno ha otorgado a los migrantes y refugiados venezolanos y que tiene una duración de 10 años, mecanismo de protección internacional que ha sido aplaudido por la ONU y otros organismos. "Estamos acogiendo a 1,8 millones de migrantes, que pueden entrar a buscar empleo, a ahorrar, a comprar una vivienda, a llegar a los servicios sociales del Estado, y ese es el gesto de paz, el gesto humanitario más importante que hayamos visto en América Latina en las últimas décadas", valoró. Ecuador también tiene previsto anunciar este mes un proceso de regularización masiva de la inmigración venezolana al objeto de otorgar una mayor seguridad jurídica a esta población en vulnerabilidad por todo el continente. En ese sentido, Duque alertó de que el éxodo venezolano continuará si Maduro prosigue en el poder. "De no concluir esa dictadura en Venezuela la migración masiva en América Latina va a seguir creciendo. Y por eso ponerle fin a esa dictadura es fundamental", concluyó. EFE elb-db/rrt (foto) (video)