Domingo, 16 de enero de 2022 (12.00 GMT)

CORONAVIRUS DJOKOVIC Djokovic pierde su batalla judicial contra Australia y será deportado Sídney (Australia) (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic perdió este domingo en un tribunal australiano el recurso contra la decisión del Gobierno de revocar por segunda vez su visado, lo que le impide defender su título en el Abierto de Australia. La decisión fue tomada de manera unánime por los tres jueces del Tribunal Federal. El deportista, que no está vacunado contra la covid-19 y por ello vulnera las leyes de entrada implementadas por el país austral contra la pandemia, tiene previsto salir de Australia a las 22.30 hora local (11.30 GMT) en un vuelo de la areolínea Emirates con destino a Dubai, según los medios locales. Djokovic se mostró "profundamente decepcionado" mientras que el primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró que la decisión responde al "interés público" y el presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que el tenista fue maltratado en una "caza de brujas" que se pareció a un espectáculo de estilo "orwelliano". TONGA TSUNAMI Un tsunami causa "daños significativos" en Tonga que permanece incomunicada Sídney (Australia) (EFE).- Tonga sufre "daños significativos" tras el tsunami provocado la víspera por una erupción volcánica, indicó este domingo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, aunque todavía no hay informaciones sobre víctimas. Las conexiones de comunicación con Tonga, un archipiélago de más de 170 islas y unos 105.000 habitantes asentado en el Pacífico Sur, son limitadas debido a que el tsunami dañó los cables de comunicación submarinos y causó cortes de luz, apuntó la mandataria neozelandesa, que ha recabado información de funcionarios de su país en Tonga. Otras naciones insulares de la región, como Fiyi, Samoa y Vanuatu, también registraron el feroz embate de las aguas, que provocaron inundaciones y marejadas en lugares tan distantes como las costas de Perú, Chile, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. R.UNIDO JOHNSON El líder de la oposición acusa a primer ministro británico de "violar la ley" con las fiestas Londres (EFE).- El líder de la oposición en el Reino Unido, el laborista Keir Starmer, acusó este domingo al primer ministro, Boris Johnson, de "haber violado la ley" con la celebración de fiestas en su residencia de Downing Street y de posteriormente "haber mentido sobre lo que sucedió". En una entrevista con la BBC, Starmer, a quien los sondeos otorgan una amplia ventaja sobre Johnson en unas supuestas elecciones generales, destacó que resulta evidente que se celebraron "fiestas a escala industrial" y recordó que, de hecho, no se han desmentido la mayoría de las revelaciones. SOMALIA ATAQUE Herido el portavoz del Gobierno somalí en un ataque suicida en Mogadiscio Mogadiscio (EFE).- El portavoz del Gobierno de Somalia, Mohamed Ibrahim Moalimuu, resultó hoy herido en un ataque perpetrado por un suicida en la capital del país, Mogadiscio, si bien su vida no corre peligro, según informaron las autoridades. El atentado, que se atribuyó el grupo yihadista Al Shabab, tuvo lugar en la céntrica carretera Makka Al-mukarama, una de las más transitadas de la ciudad y en la que hay oficinas gubernamentales, hoteles y restaurantes. El ataque, que causó una fuerte explosión, iba dirigido contra un vehículo en el que viajaba Moalimuu, asesor del primer ministro de Somalia, Mohamed Hussein Roble, y excorresponsal de la cadena británica BBC en este país del Cuerno de África. EEUU SUCESOS La Policía confirma muerte del secuestrador en la sinagoga de Texas Washington (EFE).- El secuestrador que retuvo este sábado a cuatro personas en la sinagoga Congregación Beth Israel de Texas (EE.UU.) fue abatido por la Policía durante la operación de liberación de los tres rehenes que mantenía, que se encuentran en buen estado. Según funcionarios estadounidenses citados por las cadenas CNN, ABC y NBC, el sospechoso aseguraba ser el hermano de la científica pakistaní Aafia Siddiqui, encarcelada en una base aérea estadounidense cerca de Colleyville. El secuestrador pedía que liberan a su hermana, que cumple una condena de 86 años de prisión por haber tratado de matar a soldados estadounidenses y agentes del FBI mientras se encontraba detenida en Afganistán. ========== CORONAVIRUS ========== INDIA La India celebra un año de su campaña de vacunación en plena ola de covid-19 Nueva Delhi (EFE).- La India celebró este domingo el primer aniversario del inicio de su campaña de vacunación contra el coronavirus, un año en el que ha administrado más de 1.500 millones de dosis y que coincide con una tercera ola que, precisamente por la amplia inmunización, está requiriendo pocas hospitalizaciones. "Hoy marcamos un año de la campaña de vacunación (...) Ha fortalecido la lucha contra la covid-19. Ha llevado a salvar vidas (...) La India se siente orgullosa de que nuestra nación haya podido contribuir a combatir la pandemia a través de las vacunas", afirmó en Twitter el primer ministro indio, Narendra Modi. El país asiático ha administrado hasta el momento 1.567 millones de vacunas a su población de mayores de 15 años, con 655 millones de sus 1.350 millones de habitantes con la pauta completa, según los últimos datos oficiales divulgados hoy por el Ministerio de Salud. CHINA China detecta 119 nuevos positivos de covid, tras primer caso ómicron Pekín (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este domingo la detección de 119 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, 65 de ellos por contagio local. Estos casos de transmisión comunitaria se registraron en las municipalidades de Tianjin (norte, 33) y Pekín (norte, 1) y en las provincias de Henan (centro, 29), Shaanxi (centro, 1) y Cantón (sur, 1). Pekín confirmó el sábado su primer caso local de la variante ómicron del coronavirus a menos de tres semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china, evento que las autoridades tratan de proteger a toda costa mediante su estrategia de "tolerancia cero" contra la covid. RUSIA Rusia supera los 29.000 casos de covid-19, el máximo en más de un mes Moscú (EFE).- Rusia registró hoy 29.230 nuevos casos de covid-19, el mayor número de nuevas infecciones diarias desde el pasado 13 de diciembre, ante la llegada con fuerza de la nueva variante ómicrom al país, según los datos del centro operativo de lucha contra la pandemia del coronavirus.En Moscú, foco de la pandemia en el país, se notificaron por segundo día consecutivo más de 6.000 nuevas infecciones (6.480). Pese al aumento sustancial de los contagios, continúa la tendencia a la baja en el registro de muertes por covid-19. --------- EEUU TRUMP Trump sienta la base de la campaña electoral republicana en mítin en Arizona Washington (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump aireó este sábado sus teorías de la conspiración sobre las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio, en un mítin que sirvió para marcar la pauta de la campaña republicana para los comicios legislativos de noviembre. En su primer acto político del año, el que fuera presidente entre 2017 y 2021 prometió a sus seguidores que el Partido Republicano ganará las elecciones de medio mandato en noviembre y "recuperará la Casa Blanca" en las de 2024, pero no llegó a precisar si él mismo se presentará a esa última cita con las urnas. "Vamos a organizar un regreso como el que nunca antes se ha visto", dijo Trump a cientos de sus seguidores en Florence (Arizona) durante un mítin que duró más de hora y media. HAITÍ CRISIS Detenido en Jamaica exsenador sospechoso del asesinato de presidente de Haití San Juan (EFE).- La Policía de Jamaica detuvo este sábado al exsenador haitiano John Joel Joseph, uno de los sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moise, crimen que agravó la crisis sociopolítica en Haití. La responsable de la unidad de Comunicaciones de la Policía de Jamaica, superintendente Stephanie Lindsay, confirmó en declaraciones a medios locales que el sospechoso fue identificado como John Joel Joseph. El detenido es un exsenador de la oposición haitiana, quien fue encontrado junto a otras personas en una comunidad rural donde habían estado viviendo de incógnito en la isla. int/ig