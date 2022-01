Domingo, 16 de enero de 2022 (10.00 GMT)

CORONAVIRUS DJOKOVIC - Sídney (Australia)- El tenista serbio Novak Djokovic perdió en un tribunal australiano el recurso contra la decisión del Gobierno de revocar por segunda vez su visado, por lo que será deportado y no podrá defender su título en el Abierto de Australia. Por Rocío Otoya (audio)(foto) TONGA TSUNAMI - Sídney (Australia) - Tonga sufre "daños significativos" tras el tsunami provocado la víspera por una erupción volcánica, indicó este domingo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, aunque todavía no hay informaciones sobre víctimas. (ENVIADA) (audio)(foto) R.UNIDO JOHNSON - Londres - La continuidad del primer ministro británico, Boris Johnson, pende más que nunca de un hilo, tras las sucesivas revelaciones en los últimos días de numerosas fiestas en dependencias gubernamentales, que habrían violado las restricciones sociales por la covid-19. (audio) EL SALVADOR PAZ - San Salvador - El Salvador conmemora el trigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en medio del rechazo del presidente Nayib Bukele a la efeméride y de una nueva manifestación en contra de su Gobierno. (foto)(video)(audio) EEUU BIDEN – Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumple el próximo jueves un año en el poder y entra en una fase decisiva de su mandato, con una cuenta atrás para aprobar sus prioridades antes de las elecciones legislativas de noviembre, que traen malos augurios para su partido. (foto) FORO DAVOS - Ginebra - El Foro Económico Mundial organiza una serie de presentaciones y debates virtuales entre dirigentes de la política y de la economía global en la misma semana en que debía realizar su reunión anual en Davos, que tuvo que aplazar por la propagación de la variante ómicron. MÉXICO POLÍTICA - Ciudad de México - El expresidente mexicano Luis Echeverría (1970-1976) cumple este lunes cien años de vida con un legado oscuro marcado por la violencia de Estado, represión y desapariciones forzadas, además de comparaciones con el populismo del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Por Pedro Pablo Cortés. (foto) PORTUGAL ELECCIONES - Lisboa - Portugal estrena hoy una inusual campaña electoral previa a las legislativas del día 30, convocadas como salida a una crisis política con el fin de garantizar la gobernabilidad del país, un objetivo que se antoja difícil a la vista de los últimos sondeos. (foto) CRÓNICAS ------------ BOLIVIA TRADICIONES - La Paz - El origen y la evolución de la Alasita, la patrimonial fiesta boliviana de la abundancia y los deseos en miniatura que comienza el 24 de enero, han sido vinculados con diversos mitos y hechos históricos, uno de los más relevantes el cerco indígena que castigó a La Paz durante varios meses en 1781. Por Gina Baldivieso (foto)(video) ÓSCAR INTERNACIONAL - Redacción Cultura - La sensibilidad y la emoción son dos características que comparten "Drive my car" y "Flee", los dos títulos que se están destacando de sus competidores en la lucha por el Óscar a mejor Película Internacional, en la que también está la española "El buen patrón". Por Alicia García de Francisco. ENTREVISTAS --------------- COLOMBIA ELECCIONES - Galápagos (Ecuador) - El presidente colombiano Iván Duque afirma que, pese a la ventaja de Gustavo Petro en las encuestas, es pronto para atribuir la victoria a alguno de los candidatos en las próximas elecciones y exhorta a trabajar en "equipo" para garantizar la continuidad del equilibrio democrático. Por Elìas L. Benarroch (foto) (vídeo) EL SALVADOR PAZ – San Salvador - El triunfo electoral del presidente Nayib Bukele en 2019 y de su partido Nuevas Ideas (NI) en 2021 fueron posibles a raíz del legado democrático de los Acuerdos de Paz de 1992, a pesar de que el mandatario los calificó de "farsa", indicó en una entrevista con Efe el ex procurador de Derechos Humanos David Morales. (foto)(video) ANÁLISIS ----------- RUSIA UCRANIA - Moscú - Rusia tiene dos opciones tras el "no" que recibió de EEUU y la OTAN a las garantías de seguridad que exige para frenar la expansión de la Alianza Atlántica y el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras: rebajar la tensión o aumentarla. Optará por redoblar el desafío, según expertos rusos. Por Céline Aemisegger EFE jgb mesacentral@efe.com