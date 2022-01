Domingo, 16 de enero de 2022 (09.00 GMT)

CORONAVIRUS DJOKOVIC Djokovic pierde su batalla judicial contra Australia y será deportado Sídney (Australia) (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic perdió este domingo en un tribunal australiano el recurso contra la decisión del Gobierno de revocar por segunda vez su visado, lo que le impide defender su título en el Abierto de Australia. La decisión fue tomada de manera unánime por los tres jueces del Tribunal Federal, que abordó hoy en una vista virtual el recurso presentado por la defensa de Djokovic, quien fue recluido el sábado en un hotel para detener a inmigrantes. El tenista se mostró en un comunicado "profundamente decepcionado" y admitió que "no podrá participar" en el torneo. También pidió un tiempo para "descansar y recuperarse" antes de hacer nuevos comentarios al señalar que "respeta" la decisión de la justicia australiana tras "cooperar" con las autoridades. El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró que la decisión responde al "interés público". TONGA TSUNAMI Tonga mantiene las comunicaciones caídas tras sufrir un tsunami Bangkok (EFE).- Tonga, en el Pacífico Sur, continúa este domingo con la red de comunicaciones caída desde que fuera golpeada por un tsunami en la tarde del sábado, lo que impide conocer las consecuencias de desastre en la estado insular. "En este momento estamos recibiendo principalmente información (de Tonga) desde nuestra alta comisionada (...) lamentablemente de las islas exteriores no tenemos mucha información", señaló hoy la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Otras naciones insulares de la región, como Fiyi, Samoa y Vanuatu, también registraron el feroz embate de las aguas, que provocaron inundaciones y marejadas en lugares tan distantes como las costas de Perú, Chile, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. EEUU SUCESOS La Policía confirma muerte del secuestrador en la sinagoga de Texas Washington (EFE).- El secuestrador que retuvo este sábado a cuatro personas en la sinagoga Congregación Beth Israel de Texas (EE.UU.) fue abatido por la Policía durante la operación de liberación de los tres rehenes que mantenía, que se encuentran en buen estado. Según funcionarios estadounidenses citados por las cadenas CNN, ABC y NBC, el sospechoso aseguraba ser el hermano de la científica pakistaní Aafia Siddiqui, encarcelada en una base aérea estadounidense cerca de Colleyville. El secuestrador pedía que liberan a su hermana, que cumple una condena de 86 años de prisión por haber tratado de matar a soldados estadounidenses y agentes del FBI mientras se encontraba detenida en Afganistán. CRISIS MIGRATORIA Heridos 15 policías y soldados en Guatemala al detener caravana de migrantes Ciudad de Guatemala, 16 ene (EFE).- El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que 15 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos al detener a aproximadamente 300 migrantes que querían ingresar irregularmente a su territorio desde Honduras. Los migrantes formaban parte de una caravana que salió este mismo sábado de Honduras compuesta por casi 800 personas en dos grupos, en busca de llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida. El Gobierno de Guatemala detalló en una rueda de prensa en la noche de este sábado que pudo evitar el avance de los 300 migrantes aglutinados por la tarde, al igual que otro amplio grupo que había sido devuelto a Honduras al filo del mediodía. UCRANIA RUSIA Blinken y Borrell coordinan sus planes de respuesta a Rusia si ataca Ucrania Washington (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló por teléfono este sábado con el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para coordinar sus respectivos planes de respuesta si Rusia ataca o invade Ucrania. "El secretario Blinken reafirmó que si aumenta la agresión rusa contra Ucrania, las consecuencias serán rápidas, graves y coordinadas", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, en un comunicado. Blinken y Borrell conversaron sobre "su coordinación estrecha, junto a sus aliados de la OTAN y sus socios europeos, para responder al constante aumento de la presencia militar de Rusia dentro y cerca de Ucrania, que es profundamente preocupante", agregó Price en la breve nota. UCRANIA RUSIA Ucrania apunta a Rusia por el ciberataque que añade preocupación a tensiones Moscú (EFE).- El masivo ciberataque que sufrió Ucrania y detrás del que el Servicio de Seguridad ucraniano ve "algunos signos" de implicación de hackers asociados a Rusia, añade preocupación a la tensa situación con este país, ante las advertencias de Occidente de que planea crear un pretexto para atacar al país vecino. Expertos en ciberseguridad tratan de establecer una "atribución oficial" de la autoría del ataque perpetrado en la noche del 13 al 14 de enero contra más de 70 páginas web del Estado, según el Servicio de Seguridad de Ucrania. ========== CORONAVIRUS ========== CHILE Chile anota máximo histórico de casos de covid por el avance de ómicron Santiago de Chile (EFE).- Chile sumó este sábado 9.284 infectados nuevos de covid-19, la cifra más alta de toda la pandemia, y una tasa de positividad por encima del 9 % por primera vez en meses ante el avance de la variante ómicron que en menos de una semana ha empeorado de forma drástica la situación sanitaria. Chile llevaba con la pandemia bajo control y con tasas de positividad muy bajas -en torno al 2 %- prácticamente desde que se terminó la segunda ola, pero las fiestas navideñas y la llegada de la variante ómicron, de la que ya hay más de un millar de casos, han complicado el panorama sanitario. ALEMANIA Ministro alemán de Sanidad llama a la población a hacerse test varias veces por semana Berlín (EFE).- El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, llamó a la población a hacerse test de antígenos contra el coronavirus varias veces por semana, debido al avance de la variante ómicron y al claro repunte del número de contagios y de la incidencia. En caso de que se haya tenido contacto con un infectado y que haya recibido la dosis de refuerzo de la vacuna, dijo Lauterbach en declaraciones al dominical "Bild am Sonntag", "es recomendable incluso hacerse un test diario". Alemania registró este domingo 52.504 nuevos contagios confirmados de coronavirus, 15.952 más que la semana pasada, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. RUSIA Rusia supera los 29.000 casos de covid-19, el máximo en más de un mes Moscú (EFE).- Rusia registró hoy 29.230 nuevos casos de covid-19, el mayor número de nuevas infecciones diarias desde el pasado 13 de diciembre, ante la llegada con fuerza de la nueva variante ómicrom al país, según los datos del centro operativo de lucha contra la pandemia del coronavirus.En Moscú, foco de la pandemia en el país, se notificaron por segundo día consecutivo más de 6.000 nuevas infecciones (6.480). Pese al aumento sustancial de los contagios, continúa la tendencia a la baja en el registro de muertes por covid-19. CHINA China detecta 119 nuevos casos de covid, tras primer caso ómicron Pekín (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este domingo la detección de 119 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, 65 de ellos por contagio local. Estos casos de transmisión comunitaria se registraron en las municipalidades de Tianjin (norte, 33) y Pekín (norte, 1) y en las provincias de Henan (centro, 29), Shaanxi (centro, 1) y Cantón (sur, 1). Pekín confirmó el sábado su primer caso local de la variante ómicron del coronavirus a menos de tres semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china, evento que las autoridades tratan de proteger a toda costa mediante su estrategia de "tolerancia cero" contra la covid. --------- EEUU TRUMP Trump sienta la base de la campaña electoral republicana en mítin en Arizona Washington (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump aireó este sábado sus teorías de la conspiración sobre las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio, en un mítin que sirvió para marcar la pauta de la campaña republicana para los comicios legislativos de noviembre. En su primer acto político del año, el que fuera presidente entre 2017 y 2021 prometió a sus seguidores que el Partido Republicano ganará las elecciones de medio mandato en noviembre y "recuperará la Casa Blanca" en las de 2024, pero no llegó a precisar si él mismo se presentará a esa última cita con las urnas. "Vamos a organizar un regreso como el que nunca antes se ha visto", dijo Trump a cientos de sus seguidores en Florence (Arizona) durante un mítin que duró más de hora y media. HAITÍ CRISIS Detenido en Jamaica exsenador sospechoso del asesinato de presidente de Haití San Juan (EFE).- La Policía de Jamaica detuvo este sábado al exsenador haitiano John Joel Joseph, uno de los sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moise, crimen que agravó la crisis sociopolítica en Haití. La responsable de la unidad de Comunicaciones de la Policía de Jamaica, superintendente Stephanie Lindsay, confirmó en declaraciones a medios locales que el sospechoso fue identificado como John Joel Joseph. El detenido es un exsenador de la oposición haitiana, quien fue encontrado junto a otras personas en una comunidad rural donde habían estado viviendo de incógnito en la isla. R.UNIDO MONARQUÍA Defensa del príncipe Andrés pide interrogar a psicóloga y marido de acusadora Nueva York (EFE).- La defensa del príncipe Andrés, duque de York y segundo hijo varón de la reina Isabel II de Inglaterra, ha pedido al juez que dirige el caso contra él por supuestos abusos sexuales a una menor en Nueva York permiso para interrogar a la psicóloga y al marido de su acusadora, Virginia Giuffre, según documentos entregados al tribunal este viernes. En los documentos, a los que accedió Efe, los abogados del hijo del príncipe explican que buscan el testimonio de la psicóloga, Judith Lightfoot, porque Andrés cree que Giuffre "puede estar padeciendo falsos recuerdos" y sus alegaciones "han cambiado repetidamente a lo largo de los años". JEFFREY EPSTEIN Maxwell recibirá el 28 de junio la sentencia por "caso Epstein" Nueva York (EFE).- La británica Ghislaine Maxwell, examante y socia de Jeffrey Epstein, recibirá su sentencia el próximo 28 de junio tras ser declarada culpable de varios delitos de tráfico sexual en un juicio ante jurado que se desarrolló en Nueva York el pasado diciembre. Así lo ordenó la jueza que lleva el caso, Alison Nathan, en un documento entregado al tribunal a última hora de este viernes en el que menciona la litigación de la defensa en torno a una repetición del juicio por la posible falta de objetividad de un miembro del jurado. Maxwell, de 60 años, recibió el 29 de diciembre un veredicto de culpabilidad en cinco delitos federales relacionados con su colaboración con Epstein para acometer tráfico sexual de menores, por lo que se enfrenta a un máximo de 65 años de prisión.EFE int/ig