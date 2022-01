Madrid, 16 ene (EFE).- Del 5 de enero hasta este domingo, el tenista serbio Novak Djokovic ha vivido uno de sus "partidos más largos" en Australia, donde tenía previsto disputar el primer gran slam del año. 5 de enero.- El tenista número uno del mundo llega a Melbourne desde España para disputar el Abierto de Australia con una exención médica que le permitía defender su título a pesar de no estar vacunado. .- Es entrevistado durante más de ocho horas por las autoridades fronterizas por no cumplir con los requisitos impuestos por la covid-19. .- El Gobierno australiano rechaza el visado y le exige abandonar el país. 6 de enero.- Los abogados del tenista recurren ante la justicia australiana la revocación del visado del serbio. .- Es trasladado al Hotel Park de la ciudad de Melbourne, que también aloja a un grupo de solicitantes de asilo detenidos por las autoridades de inmigración. .- El Ministerio serbio de Exteriores protesta ante el embajador de Australia en Belgrado por el caso Djokovic. .- La familia de Djokovic asegura que el tenista no ha violado ninguna ley ni norma de Australia y que la situación que encara es "el mayor escándalo deportivo diplomático de la historia". 7 de enero.- La ministra australiana de Interior, Karen Andrews, afirma que es libre de salir del hotel donde está recluido para retornar cuando quiera a su país de origen. .- Protesta frente al hotel de simpatizantes del tenista, entre los que había miembros de la comunidad serbia y antivacunas. 8 de enero.- Sus abogados señalan a través de un documento judicial que Djokovic recibió una exención médica para entrar en Australia después de haberse contagiado por la covid-19 el 16 de diciembre. .- Varias fotos muestran al serbio participando en actos públicos sin mascarilla en un momento en el que, según sus abogados, se supone estaba infectado con el coronavirus. 9 de enero.- Los abogados del Gobierno de Australia pierden un recurso en el que pedían que la vista programada para el lunes 10 de enero sobre la deportación del tenista se retrasara hasta el miércoles. 10 de enero.- El juez Anthony Kelly, del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne, ordena al Gobierno australiano la liberación de Djokovic y entregarle el pasaporte y sus efectos personales. .- La familia denuncia que el tenista ha sufrido una "tortura" durante el tiempo que ha estado retenido en Australia y asegura que la decisión judicial que le permite entrar en el país es la victoria más grande de su carrera. 11 de enero.- Las autoridades australianas investigan si Djokovic mintió a su entrada a Australia cuando aseguró que no había visitado ningún tercer país las dos semanas previas, lo que podría conllevar que su visado fuera cancelado de nuevo. .- El tenista empieza sus entrenamientos de cara al inicio del Abierto de Australia. 12 de enero.- El deportista admite en un comunicado haber cometido "errores humanos" en los documentos para entrar a Australia y acudir a una entrevista con un medio deportivo tras conocer su positivo por la covid-19. 13 de enero.- Los organizadores del Abierto de Australia incluyen al serbio en la celebración del sorteo para el torneo, en medio de la incertidumbre sobre su posible deportación, en cuyo partido de primera ronda se enfrentaría a su compatriota Miomir Kecmanovic. 14 de enero.- El ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, cancela nuevamente el visado de Novak Djokovic, lo que da paso a su deportación. .- Un juez australiano ordena durante una vista de emergencia que el tenista serbio no sea deportado "de manera inmediata" de Australia hasta que la justicia revise la decisión del Gobierno de anular por segunda vez su visado. 15 de enero.- Es transferido a un hotel que sirve como centro de detención de inmigrantes en Melbourne tras reunirse con los abogados que le representan. .- Continúan las protestas contra la vacunación de la covid-19 y por la anulación del visado Djokovic. 16 de enero.- Djokovic pierde el recurso contra la decisión del Gobierno de revocar por segunda vez su visado, por lo que no podrá defender su título en el Abierto de Australia y será deportado. La decisión ha sido tomada de manera unánime por los tres jueces del Tribunal Federal. EFE amd-doc-wa/srm