Djokovic será deportado esta noche de Australia, según medios

Bangkok, 16 ene (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic, cuyo visado quedó anulado este domingo tras una decisión judicial, será deportado esta noche de Australia en un vuelo programado a las 22.30 hora local (11.30 GMT) con destino a Dubái, informan medios locales. Según los diarios The Sydney Morning Herald y The Age, Djokovic abandonará el país en un vuelo fletado por la compañía Emirates desde el aeropuerto de Melbourne. El deportista balcánico, que no está vacunado contra la covid-19 y por ello vulnera las leyes de entrada del país austral contra la pandemia, no podrá defender su corona en el Abierto de Australia, que comienza el lunes. El pleno del Tribunal Federal de Australia decidió de manera unánime este domingo, tras una vista virtual, que la cancelación del visado del tenista por parte del ministro de Inmigración, Alex Hawke, tiene base legal, y por tanto Djokovic debe ser deportado. Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne con una exención médica por no estar vacunado y haber superado la covid-19 en diciembre, aunque a su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron hasta su liberación el pasado lunes por una orden judicial al considerar que no fue tratado con "equidad". El ministro australiano volvió a anular el viernes el permiso de entrada del balcánico al considerar que su presencia suponía un riesgo para el orden y podría avisar el sentimiento de los antivacunas. El deportista fue detenido el sábado en un hotel por segunda vez previo a la vista celebrada hoy donde los jueces desestimaron la apelación de Djokovic contra la decisión gubernamental. EFE wat-nc/raa/jgb (foto)(vídeo)