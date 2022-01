De Mistura visita organizaciones humanitarias en los campamentos saharauis

Campamento de refugiados saharauis de Bujador (Argelia), 16 ene (EFE).- El nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, prosiguió hoy su visita a los campamentos de refugiados saharauis como parte de su primera gira en el región desde su nombramiento, en noviembre pasado. En su segundo día de su visita, De Mistura realizó la primera parada en el campamento de Bujador donde visitó la escuela de Chahid "Jalil Sid M'hamed", cuyo personal educativo le explicó cómo funciona este establecimiento, con equipos y servicios proporcionados por las autoridades saharauis. Luego se dirigió al Rabuni o Chahid al Hafed para visitar el Museo Nacional de la Resistencia donde fue informado sobre la experiencia del ejército saharaui en la denominada "guerra de liberación". Posteriormente, visitó la sede de la Media Luna Roja Saharaui, donde fue recibido por el responsable de la institución, Yahya Buhbeni, quien le informó sobre los avances de la institución y el trabajo que brinda a los saharauis, especialmente en el ámbito humanitario. Buhbeni, subrayó que es absolutamente imposible separar los aspectos humanitarios de los aspectos políticos, en lo que respecta a la cuestión saharaui, porque el conflicto es político, pero ha dejado sufrimiento humano. "Los aspectos humanitarios no pueden separarse de los aspectos políticos, ya que es un conflicto político, pero ha causado sufrimiento humano durante 45 años", dijo el responsable. Mistura recibió una detallada presentación y explicaciones por parte de Buhbeni, sobre la situación de los refugiados saharauis y le aseguró que estos "creen firmemente que no hay solución humanitaria a una crisis política". "Hemos dicho que tenemos que actuar y no solo escuchar, porque la acción humanitaria no requiere un acuerdo entre las dos partes en conflicto tampoco de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", señaló. De Mistura visitó después la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos, donde fue recibido por su Presidente, Abba al Haisen, quien le informó sobre la realidad de los derechos humanos en las ciudades ocupadas y los abusos que sufren los saharauis a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes. De Mistura tiene previsto concluir su visita esta tarde en el campamento de Rabuni con un encuentro con el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario, Ibrahim Ghali. EFE no/jm/fpa