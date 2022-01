Cuba recibe siete toneladas de leche en polvo de parte de organizaciones de EE.UU.

La Habana, 14 ene (EFE).- Cuba recibió este sábado 7 toneladas de leche en polvo donadas por las ONG de Estados Unidos Puentes de Amor, Code Pink y The People's Forum, una carga "simbólica" que ayudará a aliviar un poco la escasez de ese producto básico, según miembros esas organizaciones. El activista cubanoamericano y promotor de Puentes de Amor, Carlos Lazo, declaró a la prensa en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana que la donación "le hace un hueco al bloqueo (embargo) de Estados Unidos contra Cuba". El profesor Lazo reclamó el fin de las sanciones económicas de Washington contra La Habana vigentes desde hace más de 60 años y las describió como "un crimen" en medio de la pandemia de la covid-19. La ayuda fue recibida por miembros del Centro Martin Luther King de La Habana, una institución religiosa evangélica en la pista del aeropuerto donde también estaban otros activistas como Medea Benjamin de Code Pink. Estados Unidos inició una política de sanciones tras el triunfo de la revolución cubana a fin de presionar por un cambio de modelo político en la isla. En 2014, bajo la presidencia de Barack Obama, se produjo un acercamiento y se reabrieron embajadas, pero el mandatario no logró que el Congreso levantara las leyes de bloqueo que son la base de las sanciones. Las tres organizaciones con sede en Estados Unidos suelen expresar su oposición a las sanciones, que fueron incrementadas radicalmente durante la administración del expresidente Donald Trump y no han sido modificadas por su sucesor Joe Biden, pese a sus promesas de campaña. En noviembre pasado, mandaron un cargamento de 8.165 kg de atún enlatado, pastas, distribuidas gratuitamente a la población de las provincias orientales, según el Gobierno cubano. En julio, otras organizaciones no gubernamentales del país norteño enviaron millones de jeringas -las donaciones de aquella campaña llegaron a los 500.000 dólares- para apoyar la vacunación contra la covid-19 en Cuba. Cuba recibió el año pasado un total de 135 donativos provenientes de 40 países, en su mayoría insumos y equipos médicos para inmunización y lucha contra la pandemia, según datos oficiales. Este sábado Rusia envió 24 toneladas de material médico, trajes de protección médicos multiusos y jeringuillas de inyección, informó el diario oficial Granma. NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.