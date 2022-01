Cuba comunica 3.562 nuevos casos de covid-19 y cinco muertes

La Habana, 16 ene (EFE).- Cuba comunicó este domingo 3.562 nuevos positivos y cinco muertos vinculados a la covid-19 en las 24 horas previas, lo que sitúa el número de casos activos en la isla en los 16.449. Según informó en su parte diario el Ministerio de Salud Pública (Minsap), Cuba acumula así 999.193 casos desde que se detectó el primero en el país en marzo de 2020, y 8.340 muertes con o por el nuevo coronavirus. Por provincias, la oriental de Camagüey fue la que registró un mayor número de nuevos positivos, con 414, por los 358 y 330 de las occidentales Mayabeque y Artemisa, segunda y tercera con más casos respectivamente. Los expertos aseguran que Cuba se encuentra ante una "nueva ola de contagios" ligada a la propagación de la variante ómicron y prevén que el alza prosiga durante las próximas semanas. Estiman, no obstante, que la letalidad se podría mantener en niveles bajos. Los nuevos casos están subiendo de forma significativa en Cuba desde la segunda quincena de diciembre, aunque se encuentran aún lejos de los máximos de la ola previa, entre julio y agosto del año pasado, cuando se superaron los 9.000 contagios diarios y se rozó el centenar de muertes al día. Ante la mejora de la situación epidemiológica, en noviembre se reabrieron las escuelas y se reactivó el turismo internacional, un sector clave para la economía. Según datos oficiales, más de 87 % de la población total del país -11,2 millones de habitantes- ha recibido el esquema completo de tres dosis de alguna de las tres vacunas contra la covid-19 de factura cubana: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Cuba no es parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud creado para acceder a las vacunas contra la covid-19, ni tampoco las compró en el mercado internacional. EFE NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla. int/rrt