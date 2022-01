Concluye la vista sobre la deportación de Djokovic a la espera del fallo

Sídney (Australia), 16 ene (EFE).- La vista celebrada este domingo ante un tribunal de Australia para analizar la deportación del tenista serbio Novak Djokovic concluyó a la espera de que los jueces anuncien hoy o mañana su fallo. Los tres jueces del Tribunal Federal Australiano convocarán a otra vista para pronunciar su decisión "esta tarde o quizá por la mañana, a más tardar", dijo al concluir la vista virtual el magistrado James Allsop. De la decisión de los jueces depende de que el número uno del mundo, que se encuentra retenido en un hotel, pueda permanecer en el país y jugar el Abierto de Australia, que se celebra desde el lunes en la ciudad de Melbourne. En la vista de más de cuatro horas, que fue retransmitida en directo a través de YouTube, se analizó el recurso del tenista contra la decisión del pasado viernes del ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, de cancelar por segunda vez el visado del número uno del mundo. Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne con una exención médica por no estar vacunado, al haber estado contagiado de la covid-19 recientemente, aunque a su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron hasta su liberación el pasado lunes por una orden judicial al considerar que no fue tratado con "equidad". En el proceso de hoy, el abogado Stephen Lloyd, quien representa al Gobierno, argumentó que el tenista serbio de 34 años puede avivar el sentimiento antivacuna y derivar en protestas, mientras que Nicholas Wood, representante legal de Djokovic, calificaba ese razonamiento como "irracional" y que no estaba basado en evidencias sólidas. EFE wat/raa/gcf (foto)