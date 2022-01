Cardenal pide que el nuevo Gobierno de Honduras no sea guiado por ideologías

Tegucigalpa, 16 ene (EFE).- El cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que espera que el nuevo Gobierno de Honduras, que encabezará la izquierdista Xiomara Castro, a partir del 27 de enero, sea guiado por Jesús y no por ideologías. “Pidamos que sea el Señor Jesús y no las ideologías o los pensamientos limitados de intereses, los que guíen esta nueva etapa” en el país centroamericano, indicó Rodríguez en una homilía celebrada en la basílica menor de Tegucigalpa. Agregó que en Honduras hay "tanta esperanza" por el nuevo Gobierno que dirigirá Castro, la primera mujer hondureña que ha sido electa presidenta en toda la historia política de su país. Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ganó las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 con 1,7 millones de votos, contra 1,2 millones de Nasry Asfura, candidato del gobernante Partido Nacional. Castro, de 62 años y ex primera dama de Honduras, jurará el cargo el 27 de enero por los próximos cuatro años, hasta el 2026. A la toma de posesión asistirán la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador; Laurentino Cortizo, de Panamá, y el mandatario electo de Chile, Gabriel Boric. Según la Comisión de Transición, a la investidura de Castro también han confirmado su asistencia la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y los expresidentes Evo Morales, de Bolivia; José Luis Rodríguez Zapatero, del Gobierno español; Fernando Lugo, de Paraguay, y Leonel Fernández, de República Dominicana. Se suman los cancilleres de México, Marcelo Ebrard, y de Venezuela, Félix Plasencia, y los primeros ministros de Aruba, Evelyn Wever-Croes, y de Belice, Johnny Briceño. Castro es la esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien el 28 de junio de 2009 fue derrocado mediante un golpe de Estado cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía. EFE ac/dmt