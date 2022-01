Ariana DeBose se estrena en SNL orgullosa de representar a los latinos

Nueva York, 16 ene (EFE).- La actriz, cantante y bailarina Ariana DeBose se estrenó este sábado por la noche en el popular programa estadounidense "Saturday Night Live" (SNL), donde volvió a ponerse en la piel de su Anita, su personaje en "West Side Story", y se mostró orgullosa de representar a la comunidad latina y la teatral. "Es fantástico estar aquí representando no solo a la comunidad latina como una afrolatina, sino también la comunidad de Broadway", dijo la artista en un monólogo de apertura en el que se desenvolvió con desparpajo y, antes de ponerse a cantar, quiso destacar el poder transformador del teatro asegurando que a ella le ha cambiado la vida. DeBose, estadounidense de origen hispano de 30 años, despunta en Hollywood gracias a "West Side Story", la reciente adaptación cinematográfica de Steven Spielgerg del famoso musical de 1961, que ya le ha brindado el Globo de Oro a mejor actriz de reparto y la nominación en la misma categoría por el Sindicato de Actores. El episodio comenzó con un popurrí de canciones de la obra, entre ellas "Tonight", "I Feel Pretty", "Something's Coming" y "America" a dúo con Kate McKinnon, una de las comediantes del programa, y luego se unió al resto en "sketches", entre los que interpretó a una jefa de prensa del nuevo alcalde neoyorquino, Eric Adams. A lo largo del programa, que concentra la mayor audiencia de la televisión en EE.UU. la noche del sábado, destacó también una escena recreada del musical "The Sound of Music" en la que DeBose entonó el tema "Do Re Mi" lleno de referencias a la cultura pop actual en clave de humor, mencionando a Homero Simpson o la actriz Queen Latifah.