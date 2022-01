Alemania y Polonia sellan el billete para la segunda fase

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- Las selecciones de Alemania y de Polonia certificaron su clasificación para la segunda fase del Europeo de Hungría y Eslovaquia y se jugarán el próximo martes la primera plaza del grupo D en el encuentro que enfrentará a ambos conjuntos en Bratislava, tras imponerse este domingo a Austria y Bielorrusia. Una última jornada a la que llegarán con opciones de lograr el billete para la siguiente ronda todos los integrantes del grupo B, tras la victorias de Hungría, que derrotó por 30-31 a Portugal, y de Islandia, que derrotó por 29-28 a los Países Bajos. Ni el varapalo que su supuso la ausencia del "cañonero" Julius Kühn, que se perdió la cita tras dar positivo por coronavirus, impidió a Alemania encadenar su segundo triunfo consecutivo en el torneo, tras imponerse por 34-29 a Austria. Un encuentro en el que a diferencia de lo ocurrido en la primera jornada si lograron brillar alguno de los jóvenes jugadores por los que Alfred Gislason ha apostado para la disputa de este Europeo. Jugadores como el guardameta Till Klimpke, que cerró la contienda con catorce paradas, o el lateral Sebastian Heymann, que anotó ocho dianas. Un rendimiento que permitió al seleccionador alemán dosificar los esfuerzos de piezas clave como el lateral Kai Häfner, que tan sólo jugó dieciocho minutos, o el central Philipp Weber, que disputó uno menos. Aunque el gran protagonista del triunfo germano fue el extremo Timo Kastening, elegido mejor jugador del partido y que lideró el ataque alemán con un total de nueve dianas, tras errar tan sólo dos únicos lanzamientos. Unas cifras que no necesitó alcanzar el jovencísimo central Michal Olejniczak, uno de los nombres del futuro del balonmano continental, para convertirse en la gran estrella de la clara victoria (20-29) que Polonia logró sobre una Bielorrusia, que con la ausencia de Uladzislau Kulesh nunca tuvo opción de pelear por la victoria. Si Olejniczak puso el juego, los extremos Michal Daszek, autor de seis dianas, y Przemyslaw Krajewski, que sumó una más, fueron los encargados de poner los goles a una Polonia, que pese a la importantes bajas provocadas por el coronavirus, selló de manera brillante su pase a la siguiente ronda. Trabajo que los de Patryk Rombel, que ya dejaron una muy buena impresión en el pasado Torneo Internacional de España, tratarán de redondear el próximo martes ante Alemania, en un choque en el que polacos y germanos se jugarán además de la primera plaza la posibilidad de acceder con puntos al siguiente turno. Una ronda que todavía puede alcanzar la selección de Hungría, que se resarció de la inesperada derrota (28-31) encajada en la primera jornada, tras imponerse este domingo por 30-31 a Portugal con un gol del lateral Dominik Mathé a falta de seis segundos para ekl final. Ajustado marcador que reflejó la vibrante batalla que magiares y lusos protagonizaron ante los 20.000 espectadores que volvieron a abarrotar el Handball Arena de Budapest. Un duelo de estilos, que finalmente se decantó por de lado magiar, que apostó todo a su descomunal potencia de lanzamiento, en detrimento de una Portugal, a la que no le bastó con el talento de jugadores como Miguel Martins o Rui Silva. Sufrida victoria que permitirá a Hungría llegar a la última jornada dependiendo de sí misma, al igual que todos los integrantes del grupo B, tras el triunfo (29-28) de Islandia sobre unos Países Bajos, que demostraron que su victoria de la primera jornada sobre los anfitriones no casualidad. Liderado por la tripleta que conforman el central Luc Steins y los laterales Dani Baijens y Kay Smits, que se disparo hasta los trece goles, el conjunto neerlandés puso contra las cuerdas a una selección islandesa la renta de hasta cinco goles (21-16) de la que llegó a gozar en el arranque de la segunda mitad. Pero la diferencia de nivel entre Steins, Baijens y Smits y el resto de sus compañeros, como evidenciaron los dos fallidos lanzamientos casi consecutivos del extremo Jeffrey Boomhouwer en el tramo final del partido, condenó finalmente a los Países Bajos a la derrota. Un tropiezo que no impedirá a los neerlandeses llegar con vida a una última jornada del grupo B en la que se medirá con Portugal, lo mismo que Islandia, que certificará su pase a la siguiente ronda si logra, al menos, empatar con Hungría. EFE jv/arh