2-2. Gonzalo Castro evita la derrota del Arminia frente al colista

Redacción de deportes, 16 ene (EFE).- Un gol en el minuto 82 del hispanoalemán Gonzalo Castro evitó que el Arminia Bielefeld perdiese ante el Greuther Fürth, el colista de la Bundesliga, en el partido de la decimonovena jornada (2-2). Castro le evitó el sonrojo al Arminia frente a un equipo que no ha ganado más que un partido de diecinueve, pero no soluciona los problemas del conjunto, antepenúltimo con los mismos 18 puntos que el Stuttgart, el penúltimo clasificado. El Bielefeld comenzó el partido mejor plantado sobre el Schüco Arena, y prueba de ello fue el primer tanto del equipo local en el minuto 8, fruto de una jugada individual bien culminada por el japonés Masaya Okugawa, máximo goleador del equipo de Westfalia con siete tantos. El Fürth, tras el tempranero gol recibido, se hizo con las riendas del partido y acosó el área del Bielefeld con múltiples centros que no encontraban rematador. En el minuto 35, Jamie Leweling puso el 1-1 con un derechazo que sorprendió al meta local Stefan Ortega. Tras el descanso, el partido se mostraba impredecible con varios acercamientos de ambos equipos sin crear excesivo peligro, hasta que en el minuto 67, el noruego Havard Nielsen remató de cabeza un buen centro servido desde la banda derecha por Paul Seguin. El Fürth daba la vuelta a un partido que empezó perdiendo desde el minuto 8 y se echó atrás, gracias al empuje del Bielefeld, para intentar amarrar una victoria crucial para su salvación. Gonzalo Castro, que entró en el minuto 75 en el Bielefeld, puso el definitivo 2-2 en el minuto 82 con un disparo desde fuera de área que entró por la escuadra izquierda de Sascha Burchert. El Bielefeld, con este empate en los minutos finales ante un rival directo, se sitúa en la posición de promoción de descenso a un punto de permanecer un años más en la Bundesliga. El Fürth, que tiene muy complicada la permanencia, saboreó lo que podría haber sido su primera victoria de la temporada a domicilio y sigue colista a doce puntos del Augsburgo, que marca la zona de la salvación. EFE ncc/og