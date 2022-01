Zverev: “No es justo venir aquí y no jugar el torneo”

Melbourne (Australia), 15 ene (EFE).- El alemán Alexander Zverev (4) afirmó en la rueda de prensa previa al arranque del Abierto de Australia que “no es justo venir aquí y no poder jugar el torneo” después de que su compañero de profesión Novak Djokovic (1) regresara al centro de detención tras serle cancelada su visa por segunda vez. “Él tenía un visado en regla. ¿No es así? Dudo que viajara por probar suerte sin garantías de que iba a jugar el torneo. Él es una estrella, si no hubiera sido él no se hubiera creado todo este drama”, comentó después de completar un entrenamiento matutino en pista. Zverev, que abrirá su camino ante su compatriota Daniel Altmaier, podría enfrentarse en unos hipotéticos cuartos de final al español Rafael Nadal (6). “Entrené con Rafa y me dio la impresión de que está jugando a un nivel increíble. Creo que hay muchos jugadores que han demostrado jugar muy bien aquí como Medvedev (2) o Tsitsipas (4)”, agregó el alemán que llegó a Melbourne como una de las principales alternativas al título después de su oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo y su corona en las Finales de la ATP. Otro de los grandes favoritos, el griego Stefanos Tsitsipas (4), comentó en la rueda de prensa anterior a la del alemán que lamentaba que lo acontecido con Djokovic haya privado al tenis de brillar con todo su esplendor en las primeras semanas de preparación en Melbourne Park. “El tema ha recibido mucha atención. No se ha hablado lo suficiente de tenis en las últimas dos semanas. Ha estado en todas las noticias del último par de semanas”, dijo el tenista heleno que se enfrentará en la primera ronda al sueco Mikael Ymer.