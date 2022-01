Yina Calderón y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

Yina Calderón (@yinacalderonoficial) hizo en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagramque ponen de manifiesto su popularidad en Internet. Los 5 posts de historias y fotografías, lograron más de 22.473 interacciones entre sus más fieles seguidores.

😂😂😂😂😂 mi chinito jajajajajaja ! Ustedes ya quitaron lo de navidad ? 👇





Y mantiene en fiestas siempre de Guaracha...





Creo que no solo yo ando en las mismas subí 5 kilos 🤭🤭 quiero como mostrarles sin ningún filtro como voy avanzando y como con la ayuda de @fajasyinacalderonoficial en 1 mes estoy full cambiada quiero destinarle un cambio a mi cuerpo y quiero vean el proceso 😌 cuantas con la misma actitud para este año 🥰 recuerden la empresa regresa este 11 ! @fajasyinacalderonoficial !





Hoy saqué todo lo que tenía que sacar y sus abrazos 🥰 me sirvieron mucho ! Gracias total a la gente de Cúcuta son lo máximo ! Hoy paramos toques quiero viajar y tomar tiempo para mi 🙏 pero regresamos este 8 de enero por primera vez en Neiva 🤭 los espero Neiva ! Vamos este 2022 sin parar 🙏





Me encanto mi look 🥰 ( no fui capaz de quitarme mis dos colores 🤭🤭 mera gallina 😨) cual es su clásico preferido de RBD y les gusta la nueva serie ? 👇 nos vemos en Neiva ahora 🤪

Yina Calderón nació en Oporapá, (Huila Colombia). Saltó a la fama luego de participar en el famoso programa Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN, de donde fue explusada por arrojar un cuchillo a uno de sus compañeros.

Se sometió a varias cirugías plásticas y ha conseguido más de 480.000 seguidores en la red social de Instagram. Es hija de Leonel Calderón y Luz Merly Ome y tiene tres hermanas: Claudia, Juliana y Leonela. Su novio es conocido como «El Negro», como ella misma le dice y con quien tiene planes de boda.