Valentina Lizcano arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Valentina Lizcano (@valelizcano) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su perfil de Instagramde las que nadie deja de hablar. Los 5 posts de historias y fotografías, consiguieron más de 112.940 interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes fueron:





Esta es una familia en movimiento q bendición pues así lo soñé siempre … 🙏🏻❤️✈️ #casadolcecasa #familia #viajes #Cartagena-Medellin #porteo @duni.porteo





Despidiendo un año de muchoooo aprendizaje, de grandes retos y de frutos maravillosos, se fue y aquí seguimos un año más construyendo, soñando y materializando, un trabajo en equipo que llamamos familia ♥️🙏🏻 … Les deseo mucha paz mental, mucho amor propio y abundancia en claridad y entendimiento, les deseo lo que pedí para mi ♥️ creo que así podremos seguir caminando y aprendiendo de maneras amables 🙏🏻♥️♥️♥️ les quiero de una manera muy grande mi familia de Instagram, espero nos sigamos inspirando y acompañando en los caminos que nos presente esta maravillosa vida 🙏🏻♥️ Yo y aunque no lo muestre mucho por aquí, recibí el año en brazos del hombre que amo y para mi es justo el lugar donde me siento más poderosa @giulioiannelli ♥️ Y mis grandes amigos y hermanos @ruben_aguilar_ortega y @angel_stanziola





Jajaja aquí les deja claro @salvadorleyvalizcano cómo es la cosa en casa 🤣🤣🤣😂😅❤️ #tagdelospadres #casadolcecasa #amordemisamores #lavidareal #paternidadesreales #elclubdeeldesmadre @giulioiannelli ❤️🥰





Título? . . . #AlmadeMar #primerbañodemar #cartagenera #casadolcecasa #Almaiannelli #amordemisamores #babyenlaplaya #6meses





La felicidad es una decisión, dicen muchos, hasta yo lo he dicho, pero hoy quiero pensar que la felicidad son fragmentos que van quedando pintados en mi vida por ejemplo por los ojos de mis hijos quienes son mi amor más puro sin mancha sin ego, sin esperar nada, pero que cuando los tengo a mi lado, cuando los veo felices a ellos esos fragmentos parecen pintados color caleidoscopio … no sé cómo decirles, cómo contarles por aquí lo que ellos alegran mi vida y si mi vida no ha sido nada fácil, pero si todo lo que he vivido lo difícil, lo duro, lo feo toma sentido solo gracias a ellos y siento que vale la pena todo TODO por mis amores Alma y Salvador SIEMPRE estaré con ustedes 🙏🏻♥️♥️ Perdón si estoy muy cursi mamá, ando sensible y pues como la vida es un ratito(dijo un sabio Paisa) pues mejor les dejo estas letras a ellos por aquí ❤️✨ #mamá #mamaestahormonal #madrede2

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.