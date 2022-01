Un tsunami golpea la costa oeste de EE.UU. y Canadá tras la erupción en Tonga

Washington, 15 ene (EFE).- Un tsunami derivado de la erupción de un volcán submarino en Tonga golpeó este sábado la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, con olas que al menos un caso superaron el metro de altura y provocaron inundaciones leves en parte de California. "Se está produciendo un tsunami a lo largo de la costa de Alaska, la Columbia Británica (canadiense) y la costa oeste de Estados Unidos", indicó poco antes de las 11:00 de la mañana en esa zona (19:00 GMT) el Servicio de Avisos de Tsunami de EE.UU. en su cuenta oficial de Twitter. Las olas registradas hasta ahora oscilan entre los 7 centímetros (0,2 pies) en Alameda (California) hasta el metro con 24 centímetros (4 pies) en Port San Luis, a unos 300 kilómetros al norte de Los Ángeles, en el mismo estado, según ese servicio perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). El impacto tuvo lugar a pesar de que la costa californiana está situada a casi 8.700 kilómetros (5.400 millas) de la nación insular de Tonga, en el Pacífico Sur, donde se produjo la erupción volcánica. El tsunami provocó "una inundación leve" en el puerto de Santa Cruz (California), donde se cerraron las playas y se evacuó a la gente de las áreas comerciales cercanas a la costa, aunque no se forzó a nadie a abandonar su hogar, afirmó a la cadena CNN la administradora de la ciudad, Elizabeth Smith. También hubo "inundaciones hasta la zona de aparcamiento" cercana a la playa en Port San Luis, donde se registraron las olas más altas, aseguró en un tuit la división de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS). En Berkeley (California) se evacuó a unas 110 personas de los barcos y muelles de la zona costera, según el medio local Berkeleyside; y la mayor parte de las playas del sur del estado se cerraron debido a la alerta. "No se acerquen a la costa para observar el tsunami", subrayó en su página web el Servicio de Avisos de Tsunami. Dicho servicio eliminó el aviso de tsunami para Hawái horas después de emitirlo, tras comprobar que no se habían producido olas que llegaran a esa magnitud en esas islas estadounidenses del Pacífico. En cambio, la NOAA mantuvo el aviso de tsunami en vigor en los estados de California, Oregón, Washington y Alaska, además de en la Columbia Británica canadiense.