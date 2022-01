Tres heridos en un ataque con cuchillo en la Universidad de Tokio

Tres personas fueron acuchilladas el sábado en el exterior de la Universidad de Tokio antes de una jornada de exámenes, y la policía detuvo a un estudiante sospechoso de haber perpetrado el ataque.

Las víctimas son un joven de 18 años, una chica de 17 y un hombre mayor, de 72 años, según la policía.

La vida de los dos jóvenes no corre peligro, pero el hombre mayor fue herido de gravedad, informó la prensa local.

"Detuvimos a un estudiante de 17 años por supuestamente acuchillar por la espalda (a las tres víctimas) con la intención de matar", dijo a la AFP el portavoz de la policía de Tokio.

El estudiante fue detenido por la policía en la entrada de la prestigiosa Universidad de Tokio, después del ataque, añadió.

No tenía que presentarse a los exámenes y no conocía a las víctimas, pero declaró a la policía, según informó la cadena pública NHK: "Quería morir después de causar un incidente, ya que no me iba bien en los estudios".

NHK dijo que el centro universitario, donde 3.700 estudiantes tenían que hacer los exámenes, siguió con las pruebas previstas.

Los crímenes violentos son poco comunes en Japón, pero últimamente se han producido varios ataques con cuchillos.

El pasado 31 de octubre, en pleno Halloween, una fiesta muy popular en Japón, la policía detuvo a un hombre de 24 años por intento de asesinato tras la agresión con cuchillo que perpetró en un tren, donde también provocó un incendio, causando 18 heridos.

