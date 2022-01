Sñabado, 15 de enero de 2022 (04.00 GMT)

EEUU RUSIA EEUU acusa a Rusia de intentar crear un pretexto para invadir Ucrania Washington (EFE).- Estados Unidos acusó este viernes a Rusia de "trabajar activamente" para crear un pretexto con el fin de invadir o entrar en Ucrania. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que tienen información de que Moscú ha posicionado a un grupo de efectivos para orquestar una operación con vistas a crear un pretexto para entrar en suelo ucraniano. R.UNIDO JOHNSON Downing Street se disculpa a Isabel II por las fiestas durante el luto por su esposo Londres (EFE).- El Gobierno británico confirmó este viernes que se ha disculpado formalmente ante Isabel II por dos fiestas que se celebraron en su sede de Downing Street la víspera del funeral el 17 de abril del príncipe Felipe, que la soberana siguió sentada sola y con mascarilla en cumplimiento de las restricciones vigentes. Un portavoz del despacho y residencia oficiales del primer ministro, Boris Johnson, dijo a los medios que los festejos en un momento de duelo nacional fueron "lamentables" y confirmó que representantes del Ejecutivo han pedido perdón por teléfono al Palacio de Buckingham. EEUU SUMINISTROS Ómicron vacía las estanterías de algunos supermercados en EE.UU. Washington (EFE).- Ni fruta ni carne ni productos de limpieza: las estanterías vuelven a estar vacías en algunos supermercados de Estados Unidos por culpa de ómicron, que está causando numerosas bajas de personal, que coincide con nuevos problemas en la cadena de suministros. "No he encontrado todo lo que he venido a comprar; algunas estanterías estaban vacías, quería 'kleenex' y algunas cosas para limpiar, pero no había", lamentaba hoy Anne, una vecina de 50 años de Washington DC, en declaraciones a Efe en la puerta de un supermercado. CORONAVIRUS EEUU EE.UU. enviará test rápidos gratuitos a los hogares a partir del 19 de enero Washington (EFE).- A partir del próximo 19 de enero los estadounidenses podrán solicitar el envío gratuito a sus casas de test rápidos de covid-19, en medio del alza de contagios por la variante ómicron en el país, informó este viernes la Casa Blanca. Las peticiones se podrán realizar a través de la página web COVIDTests.gov, con un máximo de cuatro por hogar. CORONAVIRUS DJOKOVIC Australia cancela de nuevo el visado de Djokovic, que será detenido mañana Sidney (Australia) (EFE).- El Gobierno de Australia canceló este viernes por segunda vez el visado del número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, que será detenido el sábado a la espera de que se celebre este fin de semana una vista judicial en la que intentará evitar su deportación. Un juez australiano ordenó en una vista de emergencia que Djokovic no sea deportado "de manera inmediata" hasta que la justicia revise el domingo la decisión tomada por el ministro de Inmigración, que será impugnada por los abogados del tenista. CORONAVIRUS BRASIL Sao Paulo lanza campaña para la vacunación infantil contra la covid San Paulo (EFE).- El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, lanzó este viernes la campaña de vacunación anticovid para los niños de entre 5 y 11 años, en medio del poco entusiasmo por el proceso demostrado por el presidente Jair Bolsonaro. El acto de hoy, de carácter simbólico, es previo al comienzo formal de la vacunación infantil en Sao Paulo, prevista para el lunes. Las vacunas han sido distribuidas en los últimos días en los distintos estados y en algunas localidades de Brasil ya ha comenzado el proceso. CRISIS MIGRATORIA MÉXICO Tragedias viales en México reflejan incapacidad para controlar la migración Ciudad de México (EFE).- Las decenas de migrantes muertos en accidentes viales en los últimos años en México y los miles de interceptados cuando viajaban hacinados en tráileres visibilizan la imposibilidad de controlar el flujo migratorio y hacen todavía más peligrosa la ruta hacia Estados Unidos. En diciembre pasado, un total de 56 migrantes fallecieron al volcar el camión en el que viajaban hacinados mientras transitaban en una carretera del sureño estado mexicano de Chiapas. COREA DEL NORTE MISILES Corea del Norte dice que volvió a lanzar sus últimos misiles desde un tren Seúl (EFE).- Corea del Norte confirmó este sábado el lanzamiento en la víspera de dos misiles guiados desde un tren, en el que supone el segundo test desde una plataforma ferroviaria para el régimen y su tercer disparo de proyectiles de este año. El último test de misiles norcoreano, el tercero que realiza en nueve días, tenía como objetivo "verificar y juzgar la competencia" de la preparación de la unidad y los dispositivos, según el informe publicado por la agencia estatal de noticias KCNA. UCRANIA CIBERATAQUE Ucrania denuncia "huella rusa" tras cibertaque contra sitios gubernamentales Moscú (EFE).- El centro de seguridad informática de Ucrania denunció hoy la "huella rusa" tras el ciberataque masivo perpetrado esta madrugada contra varios sitios web gubernamentales. El ciberataque tuvo como objetivo unas 70 web, entre ellos los sitios del Gabinete de ministros, los Ministerios de Exteriores, Educación y Ciencia, y el Servicio para Situaciones de Emergencia, que quedaron fuera de servicio. Horas después, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mijailo Fiódorov, afirmó que los datos personales de los ciudadanos están seguros y no se vieron afectados por el ciberataque. CHINA D. HUMANOS Familiares de prominente abogado de DDHH en China denuncian su desaparición Pekín (EFE).- Familiares del abogado chino Xie Yang denunciaron a través de la red social Twitter la desaparición del letrado, conocido por defender causas relacionadas con los derechos humanos y por haber sido arrestado en 2015 durante las redadas conocidas como "709" contra centenares de abogados y activistas. Según relata en Twitter la esposa del letrado, Chen Guiqiu, "las fuerzas de seguridad del Estado se llevaron a Xie el día 11 de enero y desde entonces se desconoce su paradero". Xie fue detenido en 2015 y juzgado en 2017 por "subversión contra el poder del Estado" y "alterar el orden", delitos frecuentemente utilizados en China contra activistas y disidentes. COREA DEL NORTE MISILES Corea del Norte endurece su mensaje con su tercer lanzamiento de misiles en nueve días Seúl (EFE).- Corea del Norte hizo hoy su tercer lanzamiento de misiles en los últimos nueve días, apenas horas después de amenazar con responder de manera "más fuerte" a las sanciones aprobadas esta semana por EE.UU. contra ciudadanos norcoreanos ligados al programa de armas del régimen. El desinterés mostrado durante meses hacia el diálogo por parte de Pionyang, la renovada voluntad estadounidense de endurecer sanciones y los tres ensayos de armas norcoreanos que se han sucedido en poco más de una semana traen ecos de las tensiones que se vivieron entre los dos países en 2017. THIAGO DE MELLO Murió el poeta brasileño Thiago de Mello a los 95 años Río de Janeiro (EFE).- El poeta brasileño Thiago de Mello, una de las principales veces líricas de Brasil y conocido por sus causas en defensa del medio ambiente y de su Amazonía natal, murió este viernes a los 95 años en su residencia en la ciudad amazónica de Manaos por razones que no fueron aclaradas. La muerte del famoso autor de "Los estatutos del hombre" fue confirmada por la editorial Global, que publicaba sus obras, y por el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima, en mensajes de condolencias publicados en sus redes sociales. EFE int/psh/fp.gcf