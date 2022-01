Sergio Moro, rival de Lula y Bolsonaro en las presidenciales, tiene covid

Río de Janeiro, 14 ene (EFE).- El exjuez y precandidato a la Presidencia de Brasil Sergio Moro confirmó este viernes que fue contagiado por la covid-19 y señaló que permanecerá aislado, aunque aseguró no tener síntomas. "Di positivo por covid. Como me había tomado las tres dosis de la vacuna, estoy sin síntomas. Voy a cumplir con los protocolos de aislamiento, por lo que habrá que reprogramar algunas citas. La salud de todos, siempre en primer lugar. ¡Cuídense!", fue el mensaje publicado por Moro en Twitter este viernes. Moro es señalado por los analistas como el posible candidato de centro que puede romper la actual polarización en Brasil entre Jair Bolsonaro, el líder de la ultraderecha que aspiraría a ser reelegido, y Luiz Inácio Lula da Silva, el histórico dirigente de izquierda, que lidera todos los sondeos. Lula lidera la intención de voto para las presidenciales de Brasil, en todas las encuestas, con una amplia ventaja sobre el actual mandatario brasileño, su más fuerte contendor. Según los últimos sondeos realizados en el país en diciembre pasado, el dirigente sindical, que comandó la potencia suramericana entre 2003 y 2010, contaría con el 42,8 % de los favoritismos, seguido del líder ultraderechista, con el 25,6 % de los votos. Lula, quien aún no ha oficializado su candidatura, estuvo impedido de participar en los comicios de 2018, en los que resultó vencedor Bolsonaro, tras ser condenado por corrupción por el entonces juez Moro, quien dejó la magistratura para ser el ministro de Justicia de Bolsonaro, con quien terminó enemistado. Luego de pasar 580 días tras las rejas por la sentencia del exjuez, el líder progresista recuperó su libertad y sus condenas fueron anuladas por la justicia por motivos de competencia y por considerar que la actuación de Moro fue parcial, por lo que ahora tendrán que comenzar desde cero en un nuevo tribunal. El exjuez, por su parte, no ha ocultado sus deseos políticos y en la contienda electoral se vislumbra como una opción de centro para el país, en la que otros políticos también buscan espacio. En las encuestas de diciembre, Moro se ubicaba en el tercer lugar para las presidenciales con el 8,9 % de los votos, seguido de Ciro Gomes quien también fue candidato en 2018, con el 4,9 % de los apoyos, y de Joao Doria, actual gobernador de Sao Paulo, en el cuarto lugar, con un 1,8 % de los favoritismos.