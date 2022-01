Sábado, 15 de enero de 2022 (23.55 GMT)

mun UCRANIA RUSIA Ucrania apunta a Rusia por el ciberataque que añade preocupación a tensiones Moscú (EFE).- El masivo ciberataque que sufrió Ucrania y detrás del que el Servicio de Seguridad ucraniano ve "algunos signos" de implicación de hackers asociados a Rusia, añade preocupación a la tensa situación con este país, ante las advertencias de Occidente de que planea crear un pretexto para atacar al país vecino. Expertos en ciberseguridad trabajan hoy y todo el fin de semana en establecer una "atribución oficial" de la autoría del ataque perpetrado en la noche del 13 al 14 de enero contra más de 70 páginas web del Estado, según el Servicio de Seguridad de Ucrania. UCRANIA RUSIA Blinken y Borrell coordinan sus planes de respuesta a Rusia si ataca Ucrania Washington, 15 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló por teléfono este sábado con el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para coordinar sus respectivos planes de respuesta si Rusia ataca o invade Ucrania. "El secretario Blinken reafirmó que si aumenta la agresión rusa contra Ucrania, las consecuencias serán rápidas, graves y coordinadas", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, en un comunicado. Blinken y Borrell conversaron sobre "su coordinación estrecha, junto a sus aliados de la OTAN y sus socios europeos, para responder al constante aumento de la presencia militar de Rusia dentro y cerca de Ucrania, que es profundamente preocupante", agregó Price en la breve nota. CORONAVIRUS DJOKOVIC Comienza el juicio en Australia sobre la deportación de Djokovic Sídney (Australia) (EFE).- El Tribunal Federal de Australia comenzó este domingo a analizar un recurso presentado por los abogados del tenista serbio Novak Djokovic contra la decisión del Gobierno de cancelar por segunda vez su visado y deportarle. El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, argumenta que la presencia de Djokovic, detenido desde el sábado en un hotel para inmigrantes en Melbourne, puede azuzar el "sentimiento antivacunas" y derivar en la perturbación del orden público. Por su lado, la defensa del tenista serbio de 34 años, quien no se ha vacunado contra la covid-19 y se opone a la inmunización obligatoria, afirma que los argumentos del ministro son irracionales y dañarán a "un hombre de gran reputación" que tiene una buena razón médica para no ser vacunado. KAZAJISTÁN PROTESTAS Kazajistán cifra en 225 muertos y 4.500 heridos en las violentas protestas Nursultán (EFE).- Un total de 225 persona murieron y más de 4.500 resultaron heridas en las violentas protestas que sacudieron la semana pasada Kazajistán y que las fuerzas de seguridad kazajas reprimieron en una operación "antiterrorista", informó hoy la Fiscalía General de este país centroasiático. Entre los muertos hay "bandidos armados" que participaron en los ataques contra edificios oficiales y contra agentes de los cuerpos de seguridad, además de 19 policías y militares y civiles, señaló en una rueda de prensa el jefe del Servicio de Enjuiciamiento Penal de la Oficina de la Fiscalía General de Kazajistán, Serik Shalabáev. El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, escribió ayer, viernes, en Twitter que durante "los trágicos acontecimientos de enero" -que estallaron el pasado día 2 por el alza del precio del gas licuado, utilizado en el país como alternativa barata a la gasolina- y el consiguiente estado de emergencia, se arrestó "aproximadamente a 2.000 personas por diferentes delitos". R.UNIDO MONARQUÍA Defensa del príncipe Andrés pide interrogar a psicóloga y marido de acusadora Nueva York (EFE).- La defensa del príncipe Andrés, duque de York y segundo hijo varón de la reina Isabel II de Inglaterra, ha pedido al juez que dirige el caso contra él por supuestos abusos sexuales a una menor en Nueva York (EE.UU.) permiso para interrogar a la psicóloga y al marido de su acusadora, Virginia Giuffre, según documentos entregados al tribunal ayer, viernes. En los documentos, a los que accedió Efe, los abogados del hijo del príncipe explican que buscan el testimonio de la psicóloga, Judith Lightfoot, porque Andrés cree que Giuffre "puede estar padeciendo falsos recuerdos" y sus alegaciones "han cambiado repetidamente a lo largo de los años". Giuffre ha mantenido de manera consistente que fue víctima de tráfico sexual cuando era adolescente, en torno a 2001, por el financiero Jeffrey Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell -recientemente condenada por delitos de ese tipo- para mantener relaciones sexuales con el príncipe, que ha negado las acusaciones. JEFFREY EPSTEIN Maxwell recibirá el 28 de junio la sentencia por "caso Epstein" Nueva York (EFE).- La británica Ghislaine Maxwell, examante y socia de Jeffrey Epstein, recibirá su sentencia el próximo 28 de junio tras ser declarada culpable de varios delitos de tráfico sexual en un juicio ante jurado que se desarrolló en Nueva York el pasado diciembre. Así lo ordenó la jueza que lleva el caso, Alison Nathan, en un documento entregado al tribunal a última hora de este viernes en el que menciona la litigación de la defensa en torno a una repetición del juicio por la posible falta de objetividad de un miembro del jurado. Maxwell, de 60 años, recibió el 29 de diciembre un veredicto de culpabilidad en cinco delitos federales relacionados con su colaboración con Epstein para acometer tráfico sexual de menores, por lo que se enfrenta a un máximo de 65 años de prisión. TSUNAMI TONGA La erupción en Tonga genera "pequeñas olas de tsunami" en el Caribe Washington (EFE).- La erupción de un volcán submarino en Tonga generó este sábado "pequeñas olas de tsunami que no son amenazantes en la cuenca caribeña", informó el Servicio de Avisos de Tsunami de EE.UU. en su página web. Dichas olas oscilaron entre los 3 centímetros (0,1 pies) registrados en Isla Mujeres y en Puerto Morelos (México) a los 12 centímetros (0,4 pies) medidos en la isla de Mona, en Puerto Rico (Estados Unidos), precisó dicho servicio perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). La institución subrayó que no se requiere "tomar ninguna medida" porque el tamaño de las olas no es motivo de preocupación, e insistió en que no hay ninguna amenaza de tsunami en Puerto Rico, las islas Vírgenes estadounidenses o las británicas. TSUNAMI TONGA Chile evacúa costa de siete regiones e Isla de Pascua por erupción en Tonga Santiago de Chile (EFE).- La Oficina Nacional de Emergencias de Chile (Onemi) emitió este sábado una alerta preventiva y pidió evacuar las costas de siete regiones de todo el país, además de la Isla de Pascua y otras zonas, tras la erupción de un volcán cerca de la isla de Tonga en el océano Pacífico. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) declaró a través de Twitter el "Estado de Precaución" que, según la escala de riesgos que maneja este organismo, "indica la posibilidad de tsunami menor" en esos territorios. Grupos de personas tratando de alejarse de la costa con enseres y mascotas se observaron en algunas playas concurridas de estas siete regiones: Arica y Coquimbo (al norte); Ñuble, Biobío y La Araucanía (centro-sur), y Los Ríos y Los Lagos (sur). TSUNAMI TONGA Tsunami de más de 1 metro golpea costa este de Japón tras erupción en Tonga Tokio (EFE).- Las costas del Pacífico de Japón fueron golpeadas la madrugada de este domingo por un tsunami tras la erupción de un volcán submarino en Tonga que llevó a las autoridades niponas a emitir una alerta e instar la evacuación de miles de personas. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) prevé que las olas del tsunami podrían alcanzar los 3 metros en el conjunto de islas Amami y Tokara (sudoeste) e Iwate (noreste), y hasta un metro en la costa este. La mayor altura registrada hasta el momento se observó en la isla de Amami Oshima poco antes de la medianoche, de 1,2 metros. Imágenes grabadas por los vecinos y compartidos en redes sociales mostraron atascos en las carreteras locales de la ínsula en su camino para evacuar a lugares elevados, adonde finalmente se dirigían a pie. CORONAVIRUS AUSTRIA Decenas de miles se manifiestan en Viena contra la vacuna obligatoria Viena (EFE).- Decenas de miles de personas, cerca de 30.000 según la policía, se manifestaron hoy en Viena en contra de la vacuna anti-covid obligatoria y en contra de la gestión de la pandemia por parte del gobierno conservador-ecologista. Convocados por el opositor partido ultraderechista FPÖ y su controvertido líder, Herbert Kickl, los manifestantes se desplazaron por la céntrica avenida Ring, gritando lemas como "paz, libertad y soberanía", mientras unos mil policías vigilaban. La marcha por el centro de Viena, que se une a una larga lista de protestas organizadas en las últimas semanas, se celebró en un ambiente festivo, aunque la mayoría de los manifestantes no guardaban la distancia social ni llevaban la obligatoria mascarilla FFP2. Además, en las redes sociales aparecieron fotos de una pancarta con una foto de Adolf Hitler y el mensaje "vacunar hace libre", en clara alusión al lema "trabajar hace libre" que usaban los nazis en los campos de concentración. CORONAVIRUS CHILE Chile anota máximo histórico de casos de covid por el avance de ómicron Santiago de Chile (EFE).- Chile sumó hoy 9.284 infectados nuevos de covid-19, la cifra más alta de toda la pandemia, y una tasa de positividad por encima del 9 % por primera vez en meses ante el avance de la variante ómicron que en menos de una semana ha empeorado de forma drástica la situación sanitaria. El país solo había superado los 9.000 contagios diarios durante una grave segunda ola que se extendió entre marzo y julio de 2021 y obligó a blindar las fronteras durante medio año y a confinar al 90 % de la población. Según información del Ministerio de Salud, "los nuevos casos confirmados aumentaron un 143 % con respecto a la semana anterior y un 221 % con respecto a los últimos 14 días". Chile llevaba con la pandemia bajo control y con tasas de positividad muy bajas -en torno al 2 %- prácticamente desde que se terminó la segunda ola, pero las fiestas navideñas y la llegada de la variante ómicron, de la que ya hay más de un millar de casos, han complicado el panorama sanitario. HAITÍ CRISIS Detenido en Jamaica exsenador sospechoso del asesinato de presidente de Haití San Juan (EFE).- La Policía de Jamaica detuvo este sábado al exsenador haitiano John Joel Joseph, uno de los sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moise, crimen que agravó la crisis sociopolítica en Haití. La responsable de la unidad de Comunicaciones de la Policía de Jamaica, superintendente Stephanie Lindsay, confirmó en declaraciones a medios locales que el sospechoso fue identificado como John Joel Joseph. El detenido es un exsenador de la oposición haitiana, quien fue encontrado junto a otras personas en una comunidad rural donde habían estado viviendo de incógnito en la isla. MARRUECOS HOMICIDIO Un hombre mata a una francesa y agrede a una belga en el sur de Marruecos Rabat (EFE).- Un hombre de nacionalidad marroquí asesinó con arma blanca a una mujer francesa y agredió a otra belga en dos ataques perpetrados hoy en las ciudades meridionales de Tiznit y Agadir, respectivamente, antes de ser detenido por la policía. La Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) ha explicado en un comunicado que el agresor atacó a la mujer francesa con una hacha cerca de un local comercial en Tiznit, situada a 550 kilómetros al sur de Rabat, tras lo que huyó a la ciudad turística de Agadir, a unos 100 kilómetros del lugar del primer crimen. El escrito añade que a su llegada a esta urbe atlántica asaltó a varias personas que estaban sentadas en un café en el paseo marítimo de la ciudad e hirió a la ciudadana belga, que fue trasladada al hospital para ser atendida. CRISIS MIGRATORIA Primera caravana de hondureños y nicaragüenses de 2022 sale hacia EEUU San Pedro Sula (Honduras) (EFE).- La primera caravana de inmigrantes hondureños, acompañados de nicaragüenses, de 2022, salió hoy desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia los Estados Unidos, en busca de un trabajo para ayudar a sus familias, según relataron muchos de ellos a Efe. "Nos vamos por falta de empleo, vamos a buscar un futuro mejor", dijo Miguel Domínguez, un perito mercantil, originario de Taulabé, departamento de Comayagua, en la región central de Honduras. En la caravana se encuentran muchas mujeres con niños de corta edad, algunas en grupos familiares o de amigos, de varias regiones del país centroamericano. Asimismo, van muchos nicaragüenses que, en su mayoría, al menos de los que hablaron con Efe, prefirieron no identificarse con su nombre, "por temor a represalias" y "por miedo a la dictadura de (el presidente de Nicaragua) Daniel Ortega y la Rosario" (Murillo, su esposa y vicepresidenta del país). Hasta las 03.00 horas locales, muchos de los inmigrantes, estaban confundidos porque unos decían que se iban "en la madrugada" y otros "a las 10 de la mañana". CORONAVIRUS CHINA Ómicron llega a Pekín a menos de tres semanas de los JJOO de invierno Pekín (EFE).- Pekín confirmó hoy su primer caso local de la variante ómicron del coronavirus a menos de tres semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china, evento que las autoridades tratan de proteger a toda costa mediante su estrategia de "tolerancia cero" contra la covid. El positivo detectado hoy no mantuvo contacto con ningún otro caso confirmado hasta la fecha y tampoco había salido de la ciudad en los últimos 14 días, recoge la prensa local. Tras hallar el positivo, las autoridades confinaron un edificio residencial en el distrito de Haidian, en el oeste de la ciudad. El contagio se produce a poco más de dos semanas para que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, el próximo 4 de febrero, bajo estrictas medidas de prevención, pues los atletas y trabajadores venidos del extranjero permanecerán en una "burbuja" aislados de la población local durante toda su estancia. SAHARA OCCIDENTAL CONFLICTO De Mistura llega a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia Bujador (Campamento de refugiados saharauis, Argelia), 15 ene (EFE).- El nuevo enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, llegó hoy a los campamentos de refugiados saharauis levantados hace 45 años en la provincia desértica argelina de Tinduf en el marco de su primera gira por la región. Se trata de una zona en conflicto desde que en 1975 Marruecos ocupara la antigua colonia española. El diplomático italo-sueco, nombrado hace tres meses tras dos años de obstáculos, aterrizó a media mañana en el aeropuerto de Tinduf desde donde se desplazó a los campamentos en un convoy de varios todoterreno escoltado por el Ejército argelino y efectivos del Frente Polisario. La visita de De Mistura, un diplomático con gran experiencia en conflictos, se produce en un contexto muy diferente a la de sus predecesores, ya que la zona esta inmersa en una fuerte tensión bélica desde que hace un año tropas marroquíes penetraran en el paso de Guerguerat, una zona desmilitarizada que, pese a ello, Marruecos y Mauritania explotan comercialmente. ITALIA MODA Muere el estilista Nino Cerruti, que revolucionó la moda y lanzó a Armani Roma (EFE).- El estilista italiano Nino Cerruti, que con sus ideas creativas revolucionó el mundo de la moda y lanzó a diseñadores como Giorgio Armani, falleció hoy en Vercelli (norte de Italia) a los 91 años. Cerruti fallecio a raíz de unas complicaciones tras una operación de cadera, informaron los medios de prensa, que se hicieron eco de una comunicación que se envió a los empleados de casa de moda. Descendiente de una familia de industriales textiles de Biella (norte), fue uno de los grandes protagonistas de la moda del siglo pasado con sus ideas revolucionaras, como la primera chaqueta deconstruida hecha en los setenta, y la diseñadora Coco Chanel aseguró que amaba la realización de sus pantalones. EEUU VIOLENCIA El rapero Wavy Navy Pooh muere tiroteado en una emboscada en Miami Miami (EFE).- El rapero Wavy Navy Pooh murió en un tiroteo ocurrido este viernes en Miami (EE.UU.) cuando viajaba en un auto en el que había además dos niños pequeños, informaron este sábado medios locales. El diario Miami Herald indicó que el músico de 28 años, cuyo nombre real era Shandler Beaubien, sufrió una emboscada cuando conducía el vehículo en la zona de West Kendall. La Policía no ha revelado el nombre de la víctima, pero la disquera del rapero, Quality Control, confirmó su identidad, según el medio WPLG. int-fpa/jpd