Rebeldes del Yemen rechazan llamamiento de la ONU para liberar barco emiratí

Saná, 15 ene (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen rechazaron hoy el llamamiento lanzado el viernes por el Consejo de Seguridad de la ONU para que pongan fin al secuestro de un barco de bandera emiratí capturado junto a las costas yemeníes el pasado 2 de enero, algo que tacharon de "engañoso y vergonzoso". "La declaración (del Consejo de Seguridad) se rigió por consideraciones financieras y no tiene nada que ver con las leyes, la moral o la seguridad de la navegación marítima", dijo en Twitter el viceministro de Exteriores de los hutíes, Husein al Ezzi. Asimismo, calificó de "lamentable" que el papel del Consejo de Seguridad "haya pasado a ser el de desorientar a la opinión pública y solidarizarse con los asesinos e infractores de la ley", en referencia a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que integran una coalición militar contra los hutíes desde 2015. En este sentido, Al Ezzi dijo que el barco "no pertenece a un país amigo": "Pertenece a un país que participa en la agresión contra nuestro pueblo y que está en estado de guerra con nosotros". El 2 de enero los insurgentes yemeníes secuestraron el barco de bandera emiratí Rawabi, que, alegaron, transportaba equipo militar perteneciente al Ejército saudí en el Mar Rojo y por este motivo lo desviaron al puerto de Al Salif, al norte de la ciudad portuaria de Al Hudeida. Emiratos denunció el lunes ante la ONU el secuestro de este barco con once tripulantes de varias nacionalidades (siete de ellos indios) y aseguró que el barco transportaba equipamiento civil para un hospital de campaña que había sido fletado por una compañía saudí. "El Consejo de Seguridad debería habernos dado las gracias porque solo secuestramos este barco tan hostil cuando teníamos el derecho legal de hacer llover sobre él una cascada de fuego y misiles", advirtió Al Ezzi. El conflicto yemení estalló a finales de 2014 cuando los rebeldes ocuparon Saná y otras provincias del país y expulsaron al presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, hoy exiliado en Arabia Saudí. EFE ja-cgs/jgb