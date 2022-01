Ranking Netflix en México: top 10 de las películas más vistas de hoy viernes, 14 de enero

Te hacemos una pregunta: ¿cuál peli en la parrilla de Netflix ha ganado más premios Óscar?

Esta plataforma está dispuesta a darte solo la oferta de mejor calidad. Por ello, te retamos a leer las reseñas de los 10 filmes más galardonados. No en vano los usuarios no hacen más que hacer buenos comentarios en torno a la oferta de producciones cinematográficas.

1. Sin pudor

La novelista de misterio Grace Miller tiene instinto cuando hay que encontrar un motivo.. y necesitará su experiencia para ayudar a resolver el asesinato de su hermana.

2. Madre - Androide

Georgia y su novio Sam emprenden un viaje traicionero para escapar de su país, que está atrapado en una guerra inesperada con la inteligencia artificial. Días antes de la llegada de su primer hijo, la pareja debe enfrentarse a la Tierra de Nadie, un bastión del levantamiento de los androides, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de dar a luz.

3. El asesino del nudo

La reputación de Tyler se viene abajo cuando la chica que le gusta encuentra pornografía bondage en el camión de su padre y cree que es suya. Marginado por su grupo de amigos, se siente atraído por Kassi, una huérfana obsesionada con el asesino de Clovehitch, un asesino en serie aficionado al nudo "clove hitch" que aterrorizó al pueblo antes de desaparecer sin dejar rastro. Tyler descubrirá más fotos en el camión de su padre y temerá lo peor.

4. No mires arriba

Kate Dibiasky, una estudiante de posgrado de Astronomía y su profesor, el doctor Randall Mindy acaban de descubrir algo tan asombroso como peligroso. Un cometa en órbita se encuentra en el sistema solar y va directo a colisionar en la Tierra. A pesar de todos sus intentos por advertir al gobierno y la población, parece que la humanidad está dispuesta a tomárselo a broma. Con la ayuda del doctor Oglethorpe, Kate y Randall emprenderán una gira mediática que les llevará desde la Casa Blanca hasta el programa matinal más loco de la televisión para tratar de concienciar al mundo que está a punto de morir.

5. Sin nombre

Sayra (Paulina Gaitan), una adolescente hondureña, se reúne con su padre para viajar con él a los Estados Unidos; a partir de Chiapas, viajan en el techo de un vagón de carga, donde están expuestos tanto a las inclemencias del tiempo como a la violencia.

6. ¡Nos Volvemos a Casa!

Cansados de estar encerrados en un terrario en el que los humanos los miran boquiabiertos como si fueran monstruos, un variado grupo de las criaturas más mortíferas de Australia trama una temeraria fuga del zoo al Outback, un lugar en el que encajarán sin ser juzgados por sus escamas y colmillos. A la cabeza del grupo está Maddie, una serpiente venenosa con un corazón de oro, que se une a un diablo espinoso llamado Zoe, muy seguro de sí mismo, una araña peluda con mal de amores y un sensible escorpión llamado Nigel. Pero cuando su archienemigo, Pretty Boy, un koala monísimo pero detestable, se une a su fuga de manera inesperada, Maddie y su pandilla no tienen más remedio que llevarlo con ellos. Así comienza un viaje por carretera espeluznante e hilarante a través de Australia, mientras son perseguidos por el cuidador del zoo y su mini-yo en busca de aventuras.

7. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs (Johnson), un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense y del solitario mercenario Shaw (Statham), ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. Cuando Shaw se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16 (Kirby), él y Hobbs no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.

8. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

9. Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

10. Yesterday

Ayer todo el mundo conocía a Los Beatles. Hoy Jack (Himesh Patel) es el único que recuerda sus canciones. Este músico que malvive en una pequeña localidad costera de Inglaterra, se ha resignado a renunciar a sus sueños. Pero tras un misterioso apagón en todo el mundo, se despierta en una línea de tiempo alternativa donde nunca existieron Los Beatles. Entonces será su oportunidad de hacerse inmensamente famoso al ritmo de las míticas canciones del cuarteto de Liverpool, eso sí, se arriesgará a perder a Ellie (Lily James), su musa y el amor de su vida.

