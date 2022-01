Ranking iTunes en Ecuador: top 10 de las películas más vistas de hoy viernes, 14 de enero

Ver pelis es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay una enorme oferta en el mercado, tanto en los cines como en streaming. Es decir, ya no tienes que desplazarte para encontrar exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

La noticia es que iTunes realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 10 pelis más buscadas en Ecuador:

1. El método Williams

Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios.

2. Sin tiempo para morir

En ‘No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

3. The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro

Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, acabando con los malos y en el instituto con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse. No ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro y un viejo amigo, Harry Osborn, regresa, al tiempo que descubre nuevas pistas sobre su pasado.

4. Koi to Uso

Las mentiras están prohibidas y el amor está doblemente prohibido. En un futuro próximo, cuando los jóvenes de Japón cumplen dieciséis años, el gobierno les asigna un matrimonio. La gente no tiene que pasar por la molestia de buscar a alguien y todo el mundo acepta que el país encontrará un socio compatible para hacerlos felices. Yukari Nejima tiene quince años. Vive en un pequeño rincón del país y apenas no puede parecer conseguir adelante en vida. Tanto académicamente como atléticamente está por debajo del promedio. Pero dentro de él, él oculta un corazón ardiendo de pasión! En este mundo en el que el amor está prohibido, ¿qué le sucederá cuando se enamore?

5. Spider-Man: Lejos de casa

Peter Parker decide irse junto a Michelle Jones, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa después de los eventos ocurridos en Vengadores: EndGame. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuándo es reclutado por Nick Fury para unirse a Mysterio (un humano que proviene de la Tierra 833, una dimensión del multiverso, que tuvo su primera aparición en Doctor Strange) para luchar contra los elementales (cuatro entes inmortales que vienen de la misma dimensión y que dominan los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire y la tierra). En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor.

6. ¡Canta!

Buster es un koala que posee y dirige un gran teatro que está pasando por un momento muy delicado. Para arreglar la situación y recuperar la gloria perdida, organizará el concurso de canto más grande del mundo, que atrae a multitud de animales que buscan convertirse en estrellas. Entre ellos encontramos a un bromista y arrogante ratón, una elefanta adolescente que tiene pánico escénico, una cerda que padece estrés debido a su camada de 25 lechones, un joven gorila proveniente de una familia de gánsteres y una puercoespín que tiene su propia banda de rock alternativo.

7. Hazlo como hombre

Raúl, Eduardo y Santiago han llevado una feliz y masculina vida desde su infancia, hasta que, un día, Santiago les confiesa que es gay. Impactado, Raúl, el macho alfa y más homofóbico de los tres, intentará convencer a su amigo de que lo suyo no es más que una simple confusión sexual, hasta que, cuando la situación se torne insostenible, Eduardo y Raúl dejarán de lado sus prejuicios y decidirán ayudar a Santiago a incursionar en su nueva vida gay.

8. El caballero verde

Una aventura de fantasía épica basada en la eterna leyenda artúrica, The Green Knight cuenta la historia de Sir Gawain (Dev Patel), el temerario y testarudo sobrino del Rey Arturo, que se embarca en una atrevida búsqueda para enfrentarse al homónimo Caballero Verde, un gigantesco de piel esmeralda.

9. La monja

Cuando una joven monja se suicida en una abadía de clausura en Rumanía, un sacerdote experto en posesiones demoniacas y una novicia a punto de tomar sus votos, son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados..

10. Miguel Bosé: Papitour

Miguel Bosé, el tres veces nominado a los premios Grammy Latinos, celebra su 30 aniversario en el mundo de la música en un épico concierto celebrado en la española Plaza de Toros de las Ventas. Con la ayuda de los artistas invitados Alaska, Bimba Bosé, Rafa Sanchez y Ana Torroja, el cantante de origen panameño canta algunas de sus canciones más queridas y populares, incluyendo sus exitosos sencillos "Morena Mía" y "Nena" de su disco de 2007 "Papito".

¿Estabas al tanto del renombre de las películas que te ofrece iTunes?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones cinematográficas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado iTunes para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.