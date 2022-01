Ranking Hulu en Estados Unidos: top 9 de las series preferidas de hoy viernes, 14 de enero

El contenido multimedia es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay un enorme mercado de series. La noticia es que el streaming puede darte exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

Con ello en mente, Hulu realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real en Estados Unidos. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 9 series más buscadas en esta plataforma:

1. Dexter: New Blood

Ambientada 10 años después de que Dexter desapareciera en el ojo del huracán Laura, la serie lo encuentra viviendo con un nombre falso en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad unida, su Oscuro Pasajero lo llama.

2. Yellowjackets

Después de un accidente de avión en las profundidades de Ontario, los miembros de un equipo de fútbol femenino son los únicos supervivientes del accidente. Las chicas de secundaria tendrán que luchar por su supervivencia contra los clanes caníbales.

4. Bob's Burgers

Bob’s Burgers narra la historia de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una hamburguesería situada entre un crematorio y la sede de organización que lucha por los derechos de los animales. En el día de su gran reapertura reciben la visita de unos inspectores de sanidad que investigan el rumor esparcido por Louise, la hija pequeña de Bob, de que en el restaurante servían carne humana proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase que tiene un tío torero en España. Y lo que empieza siendo un desastre se acaba convirtiendo en todo un negocio.

5. Power Book II: Ghost

Retomando solo unos días después del final de "Power", esta serie secuela sigue a Tariq navegando en su nueva vida, en la que su deseo de deshacerse del legado de su padre se enfrenta a la creciente presión para salvar a su familia.

6. Chicago P.D.

Serie de TV (2014-Actualidad). Spin-off de la serie Chicago Fire. Narra las historias del Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago, hombres y mujeres que lo dan todo para proteger su comunidad El distrito 21 está compuesto por dos grupos, los uniformados que patrullan la ciudad y se enfrentan a los delitos callejeros y la unidad de inteligencia, que combate los grandes delitos - crimen organizado, tráfico de drogas, asesinatos y más.

7. Chicago Fire

El espectáculo sigue las vidas de los bomberos y paramédicos que trabajan en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago en la estación de bomberos 51, formada por el Camión 81, el Escuadrón 3, la Ambulancia 61 y el Batallón 25.

8. This Is Us

Esta provocativa y honesta serie sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades. Pronto descubren que muchos de ellos comparten elementos comunes en sus vidas (algunos de ellos cumplen año el mismo día), incluso más de lo que cualquiera de ellos podrían esperar. This is Us es una serie que mezcla elementos de comedia y drama y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen.

9. Los Goldberg

The Goldbergs es una comedia a una cámara, creada por Adam F. Goldberg. La trama de la ficción está ambientada en una familia de los 80 y basada en la experiencia personal, en esta época, del propio creador de la serie.La matriarca de la familia Goldberg es una compradora compulsiva, demasiado protectora y autoritaria sin límites. Adam de 11 años, es el pequeño de la familia. Vivió los 80 como años de gloria, armado con una cámara de vídeo para poder dejar constancia de la locura de la época.La familia la terminan de completar Murray, el temperamental y malhumorado patriarca; Erica y Barry, los dos hijos mayores de 16 y 17 años respectivamente; y el querido abuelo 'Pops', un descarado conquistador que guía a su nieto pequeño en los caminos del amor.

10. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

Esperamos que hayas quedado satisfecho con este repaso de las series más populares. ¡Anímate a descubrirlas en Hulu!

Lo cierto del caso es que los fans de las producciones televisivas deberán robarle tiempo al reloj para terminar todas las temporadas. Para nadie es un secreto que Hulu es experto en transmitir los mayores exitazos, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

¿Quieres ser parte de este viaje? ¡Acompáñanos!