Ranking HBO en México: top 10 de las series favoritas de hoy viernes, 14 de enero

Puedes pasar horas navegando por HBO tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de la lista de HBO de las mejores series en México, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

2. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

3. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

4. Somos ositos

Sigue a Pardo, Panda y Polar viajando en una caja mágica a nuevos y fantásticos mundos en busca de un lugar al que llamar hogar. Por el camino, conocen a nuevos amigos, aprenden algunas lecciones y descubren que "hogar" puede significar cualquier lugar en el que estén, siempre que estén juntos.

5. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

6. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

7. Estación once

Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan trenes que unan los lugares, ni internet que nos permita conocer el mundo, ni siquiera ciudades en las que vivir, solo quedan asentamientos hostiles al visitante ocasional. En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos tienen una iniciativa sorprendente: crear la Sinfonía Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad.

8. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

9. Gossip Girl

Los niños pijos de un instituto privado de Manhattan se salen siempre con la suya, hasta que una bloguera anónima, llamada la Reina Cotilla, espía sus movimientos.

10. Los Gemstone

Danny McBride vuelve a HBO con una nueva comedia centrada en una famosa familia de telepredicadores con una larga tradición de anormalidad, avaricia y trabajos benéficos en nombre del Señor.

Esperamos que hayas quedado satisfecho con este repaso de las series más populares. ¡Anímate a descubrirlas en HBO!

Lo cierto del caso es que los fans de las producciones televisivas deberán robarle tiempo al reloj para terminar todas las temporadas. Para nadie es un secreto que HBO es experto en transmitir los mayores exitazos, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

¿Quieres ser parte de este viaje? ¡Acompáñanos!