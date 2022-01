Ranking Apple en México: top 10 de los pódcast favoritos de hoy sábado, 15 de enero

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 pódcast preferidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está oyendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

2. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

3. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

4. CREATIVO

Roberto Mtz se sienta a platicar con personas creativas destacadas de distintas industrias para aprender un poco sobre su forma de ver la vida.

5. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

6. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

7. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

8. En terapia con Roberto Rocha

Siéntete cómodo, ya estás En Terapia, un podcast dirigido por un servidor con la intensión de acompañarte y animarte a resolver los conflictos que se presentan en tu vida, mediante una plática amena y con colegas especialistas que te ayudarán a ver otra perspectiva de lo que te pasa. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

10. Hazlo por la chela

Este es un espacio de confianza, conducido por Facundo, para todos aquellos que quieren ponerse en forma, pero no saben ni por dónde empezar. Aquí descubrirás cómo tener una vida en balance disfrutando el proceso.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Apple?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público mexicano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.