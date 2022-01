Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 15 de enero

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. pushin P (feat. Young Thug)

«pushin P (feat. Young Thug)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Gunna y Future está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

2. Super Gremlin

En segundo lugar, continúa «Super Gremlin» de Kodak Black.

3. P power (feat. Drake)

El sencillo más reciente de Gunna ya se vislumbra como un nuevo clásico. «P power (feat. Drake)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Hrs and Hrs

«Hrs and Hrs» de Muni Long se encuentra en cuarto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

5. 25k jacket (feat. Lil Baby)

«25k jacket (feat. Lil Baby)» de Gunna se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

6. how you did that (feat. Kodak Black)

Cosechar éxitos es sinónimo de Gunna. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «how you did that (feat. Kodak Black)», debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

7. thought i was playing

«thought i was playing» de Gunna y 21 Savage va en descenso: ya llega al séptimo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número {'original_title': 'thought i was playing', 'title': 'thought i was playing', 'artist': 'Gunna y 21 Savage', 'language': 'us', 'id': 'Apple_MUSIC_7', 'rid': '#7', 'position': 7, 'position_day_before': 5, 'diff_position': -2, 'platform': 'Apple'}.

8. poochie gown

El que fuera un exitazo de Gunna va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en {'original_title': 'poochie gown', 'title': 'poochie gown', 'artist': 'Gunna', 'language': 'us', 'id': 'Apple_MUSIC_8', 'rid': '#8', 'position': 8, 'position_day_before': 6, 'diff_position': -2, 'platform': 'Apple'} .

9. alotta cake

Lo más nuevo de Gunna, «alotta cake», entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. mop (feat. Young Thug)

«mop (feat. Young Thug)» de Gunna pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Apple nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Apple.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.