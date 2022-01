Policía de EEUU negocia una aparente toma de rehenes en una sinagoga

Negociadores de rehenes se envolvieron el sábado en una tensa situación en una sinagoga de Texas donde un hombre que dice ser hermano de una terrorista convicta habría tomado cautivo a un rabino y a varias personas más, dijeron la policía y los medios.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado "sobre la situación en curso" en Colleyville, a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Dallas, dijo en Twitter la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. "Seguirá recibiendo actualizaciones de su equipo", añadió.

La cadena ABC News, citando una fuente no especificada, dijo que el sospechoso tomó como rehenes a un rabino y a otras tres personas en la Congregación Beth Israel en Colleyville.

ABC news informó que el secuestrador estaba armado y había afirmado tener bombas en varios lugares sin revelar cuales.

Citando a un alto funcionario, ABC reportó que el hombre decía ser hermano de Aafia Siddiqui, una mujer apodada "Lady Qaeda" por los diarios estadounidenses, y exigía que su hermana fuera liberada de la cárcel.

Siddiqui está recluida en la prisión del Centro Médico Federal (FMC) en Fort Worth, Texas.

Excientifica pakistaní, fue sentenciada por una corte de Nueva York en 2010 a 86 años de prisión por intento de asesinato de oficiales estadounidenses en Afganistán. Su caso provocó indignación en Pakistán.

Una transmisión en vivo de la página de Facebook de la congregación durante el servicio matinal del sabbat parecía capturar en el audio la voz de una persona hablando en voz muy alta. Sin embargo no mostraba la escena en el interior del centro religioso.

En la transmisión podía escucharse a un hombre diciendo: "Pon a mi hermana al teléfono" y "voy a morir". También decía: "Hay algo mal con Estados Unidos".

La transmisión inicia a las 10H00 locales y se detiene justo antes de las 14H00.

La policía de Colleyville informó en un tuit a las 11H30 locales (16H30 GMT) que llevaba a cabo un "operativo SWAT" en la congregación Beth Israel.

Dos horas más tarde las autoridades dijeron que la situación "seguía en marcha".

"Les pedimos que eviten el área. Continuaremos dando actualizaciones a través de las redes sociales", añadieron las autoridades policiales.

- Plegarias -

Agentes del FBI se hicieron presentes en la escena, de acuerdo con la transmisión de video de CNN.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, describió la situación como "tensa".

El diario The Dallas Morning News reportó que la policía estaba negociando con un captor de rehenes pero, citando a la agente de policía Dara Nelson, indicó que aun no estaba claro cuántas personas están cautivas. Nelson agregó que aún no se sabe si hay personas heridas en la sinagoga.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo que su gobierno está "supervisando de cerca" la situación.

"Rezamos por la seguridad de los rehenes y rescatistas", tuiteó.

El cónsul de Israel en Houston se dirigía al lugar, tuiteó el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid.

El congresista del estado de Texas Colin Allred envió un mensaje de apoyo diciendo que "oraba por los congregantes en Colleyville".

"Nadie debería temer que algo así pueda ocurrir en su lugar de culto", tuiteó.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo que la policía estaba desplegando patrullas adicionales en las sinagogas de esa ciudad y en otros sitios.

El departamento de policía y el gobierno de la ciudad no han respondido a las solicitudes de mayor información hechas por la AFP.

vgr-pdh/ec/cjc/lm/gm/cjc