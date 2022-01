Ómicron llega a Pekín a menos de tres semanas de los JJOO de Invierno

Pekín, 15 ene (EFE).- Pekín confirmó hoy su primer caso local de la variante ómicron del coronavirus a menos de tres semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china, evento que las autoridades tratan de proteger a toda costa mediante su estrategia de "tolerancia cero" contra la covid. El positivo detectado hoy no mantuvo contacto con ningún otro caso confirmado hasta la fecha y tampoco había salido de la ciudad en los últimos 14 días, recoge la prensa local. Tras hallar el positivo, las autoridades confinaron un edificio residencial en el distrito de Haidian, en el oeste de la ciudad. El contagio se produce a poco más de dos semanas para que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, el próximo 4 de febrero, bajo estrictas medidas de prevención, pues los atletas y trabajadores venidos del extranjero permanecerán en una "burbuja" aislados de la población local durante toda su estancia. China se ha mantenido implacable en su política de tolerancia cero contra la covid, con estrictas restricciones a la movilidad, confinamientos selectivos o completos para atajar los rebrotes y el cierre prácticamente total de sus fronteras para evitar casos importados. Funcionarios chinos aseguraron hoy que China se enfrenta a "un gran desafío" dado que también restan dos semanas para que se celebre el Año Nuevo chino y han pedido que no se viaje si no es "estrictamente necesario" para eludir los desplazamientos masivos típicos de estas fechas. Por otra parte, las tareas para controlar el virus en la ciudad central de Xi'an, que se encuentra completamente confinada desde el pasado 23 de diciembre, han entrado en su "etapa final". Mientras, en la ciudad septentrional de Tianjin, donde hace días se registró un brote de ómicron, se han llevado a cabo varias rondas de test masivos a la población, y también se han decretado confinamientos parciales y prohibiciones para salir de la ciudad. El número total de contagiados activos en la China continental asciende a 3.451, 11 de los cuales se encuentran graves, según las últimas estadísticas oficiales. Desde el inicio de la pandemia se han infectado 104.745 personas, de las que 4.636 fallecieron. EFE jco/fpa