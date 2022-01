Muguruza: “Es genial estar entre las candidatas”

Melbourne, 15 ene (EFE).- La española Garbiñe Muguruza (3) explicó que “es genial estar entre las candidatas” al título durante la rueda de prensa previa al Abierto de Australia que dará el pistoletazo de salida este lunes. “Por supuesto que es difícil de llevar, pero es la presión de los mejores. Los problemas en este caso son privilegios, así que me digo a mí misma de calmarme y salir a hacer lo mejor posible”, añadió tras llegar a Melbourne este viernes después de su derrota en los cuartos de final del Internacional de Sídney ante la rusa Daria Kasatkina. Muguruza, que ya recalcó la importancia de vacunarse contra la Covid-19 en los tiempos que corren, incidió en que si el serbio Novak Djokovic (1) hubiera seguido las reglas no hubiera tenido ningún problema con su visado. “No creo que sea tan difícil, hay que vacunarse y eso es todo. Toca pasar página porque se está haciendo muy largo. Toca hablar del Grand Slam y de que vamos a poder jugar con público”, comentó en alusión a un Djokovic que podría perderse la primera gran cita del año después de que el ministro de Inmigración australiano Alex Hawke cancelara nuevamente su visa este viernes. “Me he preparado bien. Fui a Sídney y a pesar de que no llegué muy lejos, siento haber hecho un buen trabajo”, argumentó la tenista nacida en Caracas antes de desvelar que no conoce a su rival para la primera ronda. “No sé ni contra quién juego pero si necesitas que hablemos de ello adelante”, comentó la tercera cabeza de serie que se medirá a la francesa Clara Burel en su estreno. “Fue un año pesado con todos los problemas de las burbujas y las olimpiadas. He intentado descansar y entrenar al mismo tiempo, no ha sido una pretemporada propiamente dicha porque no había perdido la forma”, concluyó la finalista en Melbourne Park en la edición de 2020.