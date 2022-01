Medvedev: “Creo que puedo ganar a cualquiera”

Melbourne (Australia), 15 ene (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (2) aseguró en la rueda de prensa previa al arranque del Abierto de Australia que se siente preparado para poder sobreponerse a cualquier jugador. “Me encuentro listo tanto físicamente como mentalmente, por lo que puedo ganar a cualquiera. El título de Grand Slam del año pasado me dio confianza para todos los torneos pero sobre todo me dio confianza para afrontar la vida en general”, añadió el ruso que abrirá la competición contra el suizo Henri Laaksonen. El moscovita admitió que tiene interés por conocer toda la información por la cual se le ha cancelado el visado nuevamente al serbio Novak Djokovic (1). “Creo que si tuviera una exención en regla podría jugar el torneo. Siento curiosidad por saber los detalles necesarios para comprender el asunto. Para mí no cambia nada porque en el caso de que acabe estando en el cuadro, me enfrentaría con él en la final. Antes hay un largo camino”, dijo el vigente finalista del ‘major aussie’. Daniil Medvedev comentó también que no podía opinar sobre la deportación de la checa Renata Voracova después de que el gobierno australiano le cancelara el visado, del mismo modo que a Djokovic, después de que el serbio fue enviado al centro de detención. “Espero que se encuentre bien pero no puedo decir nada al respecto porque no manejo la información adecuada”, concluyó.