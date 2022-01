Riad, 15 ene (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Marcelino Toral, explicó que "anímicamente" su equipo está "en un momento inmejorable" en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España que disputará este domingo a las 19.30 hora española (18.30 GMT) ante el Real Madrid en el King Fahd International Stadium de Riad (Arabia Saudí). "Vienes a jugar la Supercopa ante tres grandes clubes y fuimos capaces de ganar merecidamente a uno de ellos, el campeón de Liga. Nosotros venimos de ese plus de energía que te da remontar resultados adversos", insistió el técnico de los 'leones' en el mismo recinto donde se jugará la final. La semifinal ante el Atlético de Madrid fue muy exigente en el plano físico, algo que a Marcelino de momento no le preocupa. "Esta tarde veremos más claro cómo estamos físicamente en el entrenamiento, pero no tenemos ningún jugador como posible baja. El estado anímico va a superar todo el cansancio que podamos tener", informó Marcelino. Para el técnico, uno de los momentos clave de la final ante el Real Madrid será el inicio del encuentro. "Ellos tienen un inicio de partido muy poderoso, lo demostraron en el Santiago Bernabéu, donde nos sometieron en los primeros 25 minutos aunque conseguimos aguantar bien, y lo demostraron en San Mamés, donde nos penalizaron con dos goles en los primeros minutos", dijo el técnico del equipo vasco. De todas maneras, puntualizó que el Athletic no puede "intentar ganar al Madrid sin sufrir". Así, consideró que habrá momentos en los que tendrá que "sufrir situado en bloque bajo". Para derrotar al equipo de Carlo Ancelotti, Marcelino cree que su conjunto tendrá que "hacerlo todo muy rápido y bien, y tener acierto de cara a gol, algo que ha faltado en muchos partidos esta temporada". Los tres goles del Real Madrid en la semifinal ante el Barcelona llegaron mediante transiciones letales, una de las principales bazas que el equipo madridista más está explotando este curso. "El contraataque le da una diversidad mayor en la faceta ofensiva. El caso del partido del Barça es diferente al nuestro porque su manera de jugar no es la misma que la nuestra", analizó Marcelino. "En los dos partidos recientes del Athletic ante el Real Madrid, que nos sirven mucho más como referencia, creo que estuvimos bien en el repliegue y en el bloque bajo para parar este tipo de jugadas", añadió.