Las 5 fotos de Manelyk González que arrasan en su cuenta de Instagram

Manelyk González (@manelyk_oficial) realizó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque no te puedes perder. Los 5 posts de historias y fotografías, sumaron más de 2.170.117 interacciones entre sus fans.

Diversión pura pajaritas!!!





Siempre cerca y nunca juntos!!!





Por fin logre una foto!!!





Esperando con ansias el 2022!!! En 2021 me dio muchas lecciones de vida que me dolieron mucho, aproveché todos esos putazos y los convertí en cosas buenas, crecí y maduré como mujer…. muchas gracias 2021, gracias a esas personas que me ahora no están más en mi vida y me enseñaron tanto!!! Feliz Año Nuevo pajaritos





Las cosas son tan claras o borrosas conmigo…. depende de como te convenga verlo!!

Manelyk González Barrera, mejor conocida como "Mane", nació el 12 de enero de 1989, en la Ciudad de México, México. En 2008, comenzó su carrera como modelo. También es actriz y cantante.

En 2014 fue convocada para participar en la primera temporada de Acapulco Shore y desde entonces ha aparecido en todas las ediciones del reality. En 2016 firmó un nuevo contrato con MTV para participar en Super Shore de MTV España. Ha aparecido en la portada de varias revistas, tales como H y Playboy México en 2013 y 2016 respectivamente, ambas para hombres.

En 2017 comenzó a publicar su propia música, comenzando con el sencillo «Rico» y su video musical. Más tarde también lanzó «Se Acabó» y «Odiosa» y ya posee su perfil de artista en Spotify.