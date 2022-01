La sexta ola de la pandemia en España comienza a frenarse

Madrid, 15 ene (EFE).- España sigue sumando contagios por covid-19 a la sexta ola de la pandemia, aunque el ritmo al que lo hace comienza a ralentizarse y la incidencia del coronavirus se aleja de las cifras registradass en Navidad, según los datos ofrecidos este sábado por algunas comunidades autónomas. El último balance oficial situaba el número total de casos positivos en España en más de ocho millones y el de fallecidos en 90.759, de acuerdo a lo publicado ayer por el Ministerio español de Sanidad que no actualizará los números hasta el próximo lunes. Pero algunas regiones si dieron a conocer las cifras de hoy, entre ellas Cataluña - hasta ahora a la cabeza de las comunidades autónomas en contagios-, donde siguen al alza, con 30.598 más en las últimas horas. Sin embargo, la presión en los hospitales se alivió con una reducción tanto del número total de ingresados (2.405) como de atendidos en la UCI (510), según las autoridades sanitarias regionales. Por contra, en Madrid descendieron las cifras de contagios, los ingresos y las muertes por covid. Los datos oficiales señalan 17.233 contagios nuevos, frente a los 21.277 registrados el viernes, mientras que en los hospitales fallecieron 37 personas. El avance de la variante ómicron ha derivado en una gran demanda de test de antígenos, que desde este sábado los venden las más de 22.000 farmacias españolas a un máximo de 2,94 euros, precio fijado por el Gobierno después que ese aumento del consumo llegara a triplicar su precio. SÓLO EL 6,7 % DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA NO SE HA VACUNADO Alrededor de 3,2 millones de ciudadanos, el 6,7 % de la población total de España, no ha recibido aún ningún pinchazo de las vacunas contra el coronavirus, por lo que la bolsa de indecisos ante la vacunación se ha ido reduciendo levemente en el último mes ante el avance de ómicron. Los datos de vacunación del Ministerio español de Sanidad ponen de manifiesto que, además, hay en torno a 828.000 ciudadanos que siguen aún con su primer pinchazo y estima que el porcentaje total de pautas incompletas es del 5,2 % de los vacunados La expansión de la variante ómicron ha arrastrado en el último mes a más de 386.000 ciudadanos a iniciar el proceso de vacunación con la doble dosis, una bolsa de indecisos que apenas variaba -casi 3,6 millones de personas-, pero que ha ido bajando poco a poco a lo largo de estas semanas. nac-ajs/vh (foto) (vídeo) (audio)