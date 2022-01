España y Dinamarca logran el billete para la segunda fase

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- Las selecciones de España, ganadora de las dos últimas ediciones del torneo, y de Dinamarca, vigente campeona mundial, se convirtieron en los dos primeros equipos en sellar su clasificación para la segunda fase del Europeo de Hungría y Eslovaquia, tras encadenar este sábado su segunda victoria en el campeonato al derrotar a Suecia y Eslovenia, respectivamente. Un billete por el que todavía deberán aguardar, pese a contabilizar por triunfos sus encuentros en el torneo, las selecciones de Francia, vigente campeona olímpica, que se impuso por un contundente 36-23 a Ucrania, y de Rusia, que protagonizó la sorpresa de la jornada al derrotar por 22-23 a Noruega. Liderado por un sensacional Dmitry Zhitnikov, autor de siete dianas, el conjunto ruso superó en todo momento a una Noruega, medalla de bronce en el Europeo disputado hace dos años, que acusó el gris partido de su gran estrella, el central Sander Sagosen, que tan sólo anotó cuatro de los once lanzamientos que intentó. Si el triunfo de Rusia llevó el nombre de Zhitnikov, el de el conjunto español tuvo un carácter mucho más coral, pese a la sensacional actuación de Joan Cañellas, que lideró con sus siete tantos el juego ofensivo del equipo español en su victoria (32-28) sobre Suecia. Una tarea en la que Cañellas contó con la inestimable colaboración de Agustín Casado en los minutos iniciales del encuentro y de Ian Tarrafeta en el tramo final, dos de los cinco debutantes que presenta España en este Europeo. Toda una muestra de el relevo generacional en el que se encuentra inmerso el conjunto español no ha mermado la competitividad de una selección española, que este sábado mostró ante Suecia la misma solidez que le llevó a coronarse campeona de Europa en las dos últimas ediciones del torneo. Una final que tratará de impedir que vuelva a repetirse la selección de Dinamarca, la vigente campeona mundial, que selló su billete para la siguiente ronda, tras doblegar este sábado por 23-34 a Eslovenia, en un encuentro que los nórdicos decantaron a su favor con un contundente parcial de 1-6 en los primeros nueve minutos de la segunda mitad. Arreón que acabó con las esperanzas de victoria de un Eslovenia que acabó claudicando ante el talento de Mikkel Hansen, máximo realizador del partido con ocho dianas, y sobre todo, de un excepcional Mathias Gidsel, que volvió a demostrar que está destinado a ser el jugador más importante del balonmano mundial en los próximos años. Un papel que durante muchos años ha ejercido el francés Nikola Karabatic, al que este sábado el seleccionador Guillaume Gille otorgó un descanso ante Croacia, lo que no impidió a los "Experts" lograr un contundente triunfo (36-23) sobre Ucrania. Duelo que sirvió a Francia para foguear a sus jóvenes talentos como el central Aymeric Minne, que cerró la contienda con cuatro goles, o el lateral Thibaud Briet, que firmó una diana menos. Un triunfo que, sin embargo, no sirvió a Francia para certificar su clasificación para el siguiente turno, tras el triunfo de Croacia, que se aferró a sus opciones de clasificación, tras vencer por 23-20 a Serbia, que dirige el técnico español Toni Gerona. El regreso de Luka Cindric, tras perderse la primera jornada por coronavirus, dio a los croatas el impulso necesario para vencer a Serbia en un duelo balcánico en el además del central del Barcelona brillaron dos jugadores que están destinados a marcar el futuro de la selección croata, el central Tim Lucin, autor de cinco goles, y el lateral Ivan Martinovic, que cerró el choque con seis dianas. Victoria que obligará a Francia a sumar, al menos, un empate ante Serbia en la última jornada si no quiere complicarse la clasificación para una segunda fase, que Croacia tendría en sus manos si logra vencer a Ucrania. Un caso parecido al de Rusia, que pese a vencer este sábado a Noruega, deberá sumar, al menos un punto, el próximo lunes, ante Eslovaquia para acceder a una segunda ronda, en la que también estarán con casi toda seguridad, si logran vencer a Lituania, los Sander Sagosen y compañía.EFE jv/apa