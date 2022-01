Doncic desactiva a los Grizzlies y los Warriors despedazan a los Bulls

Los Ángeles (EE.UU.), 14 ene (EFE).- Luka Doncic fue el antídoto para que los Dallas Mavericks frenaran a unos Memphis Grizzlies que llevaban once victorias seguidas mientras que los Golden State Warriors, que venían de una derrota muy abultada ante los Milwaukee Bucks, despedazaron a unos Chicago Bulls sin alma y con Zach LaVine lesionado. En una agitada jornada de viernes con nueve partidos, los Phoenix Suns mantuvieron el liderato de la Conferencia Oeste, los Philadelphia 76ers sometieron a los Boston Celtics en un duelo de históricos en el Este, los Miami Heat ya acechan a los Chicago Bulls, y los Orlando Magic ganaron su primer partido tras diez derrotas consecutivas. GRIZZLIES 85 - MAVERICKS 112 El suculento enfrentamiento entre Ja Morant y Luka Doncic se saldó con una victoria rotunda del esloveno, que guio a los Dallas Mavericks a un triunfo muy contundente en casa del equipo revelación de la NBA. Doncic consiguió 27 puntos (12 de 22 en tiros, 0 de 6 en triples), 12 rebotes y 10 asistencias (con 6 pérdidas de balón) para arrollar a los Grizzlies, que, ahogados por la excelente defensa de los de Dallas, solo metieron 30 puntos en la segunda mitad (los Mavericks consiguieron 62). Ja Morant consiguió 19 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias (con 8 balones perdidos) y el español Santi Aldama jugó 5 minutos para los Grizzlies en los que cogió un rebote. BULLS 96 - WARRIORS 138 Los Golden State Warriors, que habían recibido una paliza de los Milwaukee Bucks el jueves (118-99), reaccionaron de la mejor manera con una monumental victoria en casa de los Chicago Bulls, líderes del Este y que también cayeron con estrépito el miércoles ante los Brooklyn Nets (112-138). Jonathan Kuminga brilló en unos Warriors (25 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, un robo y 3 tapones) en los que el mexicano Juan Toscano-Anderson sumó 7 puntos (3 de 6 en tiros), un rebote y una asistencia en 14 minutos. La peor noticia para los de Chicago fue la lesión de Zach LaVine, que se fue al vestuario con dolor en la rodilla cuando habían pasado 4 minutos del primer cuarto. PACERS 94 - SUNS 112 Devin Booker con 35 puntos (23 de ellos en la segunda mitad) y Deandre Ayton con 27 puntos (21 de ellos en la primera parte) y 12 rebotes encabezaron a los Phoenix Suns en su victoria en casa de los Indiana Pacers. Justin Holiday (25 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias) fue el máximo anotador de unos Pacers en los que regresó el dominicano Chris Duarte (7 puntos con 2 de 9 en tiros, 3 rebotes, una asistencia y 2 robos) tras seis partidos de ausencia primero por coronavirus y, después, por haber sido padre de su segundo hijo. SIXERS 111 - CELTICS 99 Joel Embiid se quedó cerca del triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias) para tumbar a unos Boston Celtics que llevaban tres victorias consecutivas y en los que no fue suficiente el esfuerzo de Jayson Tatum (20 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias). El dominicano Al Horford consiguió 5 puntos (2 de 5 en tiros), 2 rebotes y 2 asistencias y un tapón en 17 minutos en los Celtics mientras que el español Juancho Hernangómez se quedó de nuevo sin minutos. HEAT 124 - HAWKS 118 Ya pisándole los talones a los Bulls por el liderato del Este, los Miami Heat encadenaron su cuarta victoria consecutiva con una gran actuación colectiva (siete jugadores por encima de los 10 puntos) que lideró Jimmy Butler (23 puntos, 3 rebotes y 10 asistencias). Trae Young (24 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias) no pudo levantar a unos Hawks en caída libre que han perdido sus últimos cuatro encuentros. HORNETS 109 - MAGIC 116 Los Orlando Magic no han tenido muchos motivos para la alegría este año ya que son el peor equipo de la NBA y hasta esta noche sumaban diez derrotas seguidas, pero hoy sonrieron de nuevo con una victoria sobre los Charlotte Hornets patrocinada por los hermanos alemanes Moritz Wagner (26 puntos y 4 rebotes) y Franz Wagner (19 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias). En los Hornets, que solo anotaron el 28,6 % de sus triples, LaMelo Ball fue el principal referente con 23 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. PISTONS 103 - RAPTORS 87 Los Detroit Pistons dieron la sorpresa al imponerse a los Toronto Raptors gracias a la buena actuación de Trey Lyles (21 puntos y 7 rebotes) al frente de cinco jugadores por encima de los 10 puntos. Fred VanVleet (24 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias) y Pascal Siakam (23 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias) lideraron a los Raptors pero se mostraron poco efectivos en el tiro (6 de 21 y 8 de 17, respectivamente). SPURS 109 - CAVALIERS 114 Los Cleveland Cavaliers se aferraron un gran Darius Garland (32 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias) para derrotar a domicilio a los San Antonio Spurs. Los Spurs no pudieron detener a los Cavaliers pese al partidazo de Dejounte Murray, que se quedó a las puertas del triple-doble (30 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias). KINGS 126 - ROCKETS 114 Marvin Bagley III jugó su mejor partido esta temporada (26 puntos y 13 rebotes) para llevar, junto a De'Aaron Fox (27 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) a la victoria a los Sacramento Kings sobre los Houston Rockets. Christian Wood (26 puntos y 8 rebotes) fue el anotador principal de unos Rockets que siguen en la última posición del Oeste. CONFERENCIA ESTE: 1.- Chicago Bulls (27-13) 2.- Miami Heat (27-15) 3.- Brooklyn Nets (26-15) 4.- Milwaukee Bucks (27-17) 5.- Philadelphia 76ers (24-17) 6.- Cleveland Cavaliers (25-18) 7.- Charlotte Hornets (23-20) 8.- Washington Wizards (22-20) 9.- Toronto Raptors (20-19) 10.- Boston Celtics (21-22) 11.- New York Knicks (21-21) 12.- Atlanta Hawks (17-24) 13.- Indiana Pacers (15-28) 14.- Detroit Pistons (10-31) 15.- Orlando Magic (8-35) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (32-9) 2.- Golden State Warriors (31-11) 3.- Memphis Grizzlies (30-15) 4.- Utah Jazz (28-14) 5.- Dallas Mavericks (23-19) 6.- Denver Nuggets (21-19) 7.- Los Angeles Lakers (21-21) 8.- Los Angeles Clippers (21-22) 9.- Minnesota Timberwolves (20-22) 10.- Portland Trail Blazers (16-25) 11.- Sacramento Kings (18-27) 12.- New Orleans Pelicans (16-26) 13.- San Antonio Spurs (15-27) 14.- Oklahoma City Thunder (14-27) 15.- Houston Rockets (12-32) PRÓXIMA JORNADA (sábado 15 de enero) Milwaukee Bucks - Toronto Raptors Portland Trail Blazers - Washington Wizards Atlanta Hawks - New York Knicks Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans Miami Heat - Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers Boston Celtics - Chicago Bulls San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers Denver Nuggets - Los Angeles Lakers Dallas Mavericks - Orlando Magic. EFE dvp/og (foto)