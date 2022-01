Detienen en la RD del Congo a un líder de un grupo rebelde vinculado al EI

(Añade la reacción del Gobierno congoleño) Nairobi, 15 ene (EFE).- Un líder del grupo rebelde de origen ugandés Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculado al Estado Islámico (EI), ha sido detenido en la República Democrática del Congo (RDC), confirmó hoy un portavoz de las Fuerzas Armadas de Uganda. El ugandés Benjamin Kisokeranio fue detenido el pasado martes por soldados congoleños en la localidad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur (este de la RDC), cuando intentaba cruzar a territorio congoleño desde el vecino Burundi, señaló el teniente Peter Mugisa. "Confirmado, él (Kisokeranio) fue arrestado este (martes) por la mañana mientras cruzaba de Burundi a la República Democrática del Congo en la frontera de Uvira", declaró Mugisa al diario estatal ugandés "New Vision". “Hasta ahora, ese es el objetivo de mayor valor que las fuerzas conjuntas (de Uganda y la RDC) han logrado”, subrayó el teniente, en alusión a la operación militar conjunta que los ejércitos congoleño y ugandés empezaron el pasado 30 de noviembre en la RDC para derrotar al grupo armado. Al parecer, el rebelde había viajado a Burundi en busca de atención médica tras resultar herido en un bombardeo aéreo de fuerzas ugandesas y congoleñas. Benjamin Kisokeranio ha sido responsable del espionaje, las finanzas y los suministros de las ADF. En un comunicado, el Gobierno congoleño señaló que "su detención es prueba de la eficacia de las acciones emprendidas por el presidente de la República (Felix Tshisekedi), en particular el establecimiento del estado de sitio en esta parte del país y el lanzamiento de operaciones conjuntas con el Ejército ugandés". Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés, pero en la actualidad tienen sus bases en el noreste de la RDC, cerca de la frontera que comparten ambos países. Según el Barómetro para la Seguridad de Kivu (KST, por sus siglas en inglés), las ADF han matado en la RDC a más de 2.220 personas en casi 400 ataques desde 2017. Además, las autoridades de Uganda acusaron a las ADF de organizar el pasado noviembre tres atentados suicidas dentro de su territorio. Sin embargo, los objetivos de esta milicia son difusos más allá de una posible vinculación con la organización yihadista Estado Islámico (EI), que en ocasiones se responsabiliza de sus ataques. Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de la ONU no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos identifica desde marzo pasado a estos rebeldes como "una organización terrorista" afiliada al EI. Los ejércitos de la RDC y Uganda, que empezaron el pasado noviembre una operación conjunta en suelo congoleño contra esta organización armada, aseguraron haber destruido sus campamentos más estratégicos. Desde 1998 el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y los ataques de los soldados del Ejército, pese a la presencia de la misión de la paz de la ONU (MONUSCO), con más de 14.000 efectivos desplegados. EFE pa/ig