Cuarentenas por covid pueden condicionar la elección del presidente italiano

Roma,15 ene (EFE).- El alto número de contagios y las cuarentenas por la covid-19 pueden condicionar la elección del presidente de la República italiana, que se iniciará el 24 de enero, ya que es posible que falten muchos parlamentarios, por lo que algunos partidos de la derecha han pedido que se conceda una exención a los confinados para que ejerzan su derecho al voto. Los líderes de los partidos de la derecha reunidos este viernes en la residencia romana de Silvio Berlusconi, en la que oficializaron su apoyo al magnate para que sea jefe de Estado, también solicitaron a los presidentes de la Cámara y del Senado "que tomen todas las iniciativas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho constitucional al voto de los 1.009 parlamentarios electores". A esta solicitud, ya respondió el presidente de la Cámara, Roberto Fico, quien explicó que la cuestión no está en manos del Parlamento sino que se "necesitaría una ordenanza del Ministro de Salud o una votación del Parlamento de una enmienda sobre este propósito". El diario "La Repubblica" informa hoy de que en el Ministerio de Sanidad, ni en el Ministerio del Interior -que a su vez tiene competencia sobre los posibles viajes a Roma de los parlamentarios que no tengan el certificado de vacunación completo- aún no se han abierto expedientes, pero tras el llamamiento formal de los líderes políticos tendrán que dar una respuesta. La petición de excepciones no encuentra el apoyo del progresista Partido Demócrata (PD) que cree que es un estratagema de la derecha para evitar las ausencias porque harían más difícil, o casi imposible, forzar un voto por Berlusconi, añade el diario. "Hay un problema de igualdad con el resto de la población", comentó el diputado del PD Emanuele Fiano. Para Marco Di Maio, diputado del partido "Italia Viva", ya existe una circular del Ministerio de Salud del 13 de enero, en la que se abre a la circulación de positivos, previa autorización de la autoridad sanitaria, por lo que "potencialmente existen las condiciones para que voten, pero es una responsabilidad que debe ser evaluada con cuidado y organización para salvaguardar la salud de todos". El diario "La Repubblica" explica que hace unos días se contaron hasta 40 diputados en cuarentena y 12 en el Senado y con el aumento de los contagios, esto puede empeorar en pocos días y "a final de mes, podría haber cien o más ausencias forzadas". Por ello, en la cuarta votación, cuando se necesita sólo una mayoría absoluta de 505 votos, los electores se reducirían y se complicaría aún más la votación. El próximo paso para discutir la seguridad y el voto de los positivos sera la conferencia de los portavoces de partido de la Cámara de los diputados el próximo lunes. Mientras tanto, se han iniciado las obras para ampliar los espacios en el Parlamento y garantizar las distancias y se mantiene el cupo de 50 electores a la vez, convocados por franjas horarias en orden alfabético, un máximo de 200 en el aula y otros 100 en las gradas. También se cambiarán las cabinas de votación, que no tendrán cortinas para garantizar la aireación y además, solo se programará una sesión por día de máximo de 50 minutos y se necesitará presentar una prueba negativa al coronavirus. EFE ccg/ig