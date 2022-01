Consideran sospechoso al marido de activista LGBTQ hallado muerto en Florida

Miami, 14 ene (EFE).- La investigación tras el hallazgo en un basurero de Florida (EE.UU.) del cuerpo sin vida del activista por los derechos LGTB Jorge Díaz-Johnston, de 54 años, apunta al esposo de éste, Don Díaz Johnston, como sospecho del homicidio, según indicó este viernes un medio local. El cuerpo de Jorge Díaz-Johnston, hermano del exalcalde de Miami Manny Díaz, fue encontrado por agentes de la policía el pasado 8 de enero en el vertedero Springhill Landfill del condado de Jackson, en el extremo noroeste de Florida. Jorge Díaz-Johnston fue visto con vida por última vez ese mismo día, según confirmaron funcionarios de la policía de Tallahassee, la capital del estado, también ubicada en el noroeste. El pasado sábado, la policía de Tallahassee emitió una alerta de persona desaparecida recabando información sobre el paradero de Díaz-Johnson. Un detective que investiga el caso como asesinato dijo este viernes que "el crimen no fue un acto de violencia al azar y que su esposo, Don Johnston", que no reportó su desaparición a la Policía hasta cinco días después, "es sospechoso", según recogió la televisión Local 10. El teniente George Creamer, de la Policía de Tallahassee, capital de Florida, señaló que los detectives han interrogado a Don Johnston varias veces. En 2014, los Diaz-Johnston formaron parte de un grupo de seis parejas homosexuales que presentaron una demanda ante un tribunal estatal de Florida en contra de la prohibición de los matrimonios entre parejas del mismo sexo en este estado. Equality Florida Institute, organización que presentó la demanda junto con las seis parejas, argumentó entonces que las leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo violan la Constitución federal al negarles la protección legal que ofrecen los casamientos entre heterosexuales. El matrimonio homosexual se legalizó en el denominado "estado del sol" en 2015, gracias en parte a los esfuerzos de Jorge Díaz-Johnston, quien "deja un legado como uno de los muchos que lucharon para legalizar el matrimonio homosexual en Florida", como señala este jueves la cadena WCTV de televisión. Don Díaz Johnston, esposo del fallecido, dijo en Facebook que su esposo "tocó a muchas personas con su corazón amable y generoso". "Simplemente no hay palabras por la pérdida de mi amado esposo Jorge Isaias Diaz-Johnston. No puedo dejar de llorar mientras trato de escribir esto. Pero él significó tanto para todos ustedes como para mí. Así que estoy luchando entre lágrimas para compartir con ustedes nuestra pérdida", escribió en la red social. Por su parte, Manny Díaz, hermano del activista fallecido, escribió este jueves un comunicado en Twitter en el que señalaba que "su compromiso (el de su hermano) ha significado mucho para mi familia y lo seguirá siendo (...) en nuestra búsqueda de justicia. Pedimos privacidad y oraciones". Díaz-Johnston era asistente legal y candidato a doctorado en estudios religiosos en la Universidad Estatal de Florida. "Los arreglos funerarios se anunciarán más adelante. Los servicios se llevarán a cabo solo para la familia en Miami, pero es probable que también haya una plataforma virtual para todos ustedes. Todo esto es tan repentino. Así que tenga paciencia con nosotros", se lee en el perfil de Facebook del viudo y ahora sospechoso Don Díaz Johnston, con fecha del pasado miércoles. Este viernes, Don Diaz Johnston compartió en la misma red social el enlace para asistir en "livestream" al funeral de Jorge Díaz-Johnston, celebrado al mediodía en una iglesia de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami. EFE jip/emi/cfa