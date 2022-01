CIDH otorga medidas cautelares a exsacerdote nicaragüense Edgar Parrales

Managua, 14 ene (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al nicaragüense Edgar Parrales, un antiguo sacerdote diocesano defensor de la teología de la liberación, que fue acusado por el Ministerio Público de "incitar a la violencia", informó este viernes un organismo humanitario. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que solicitó las cautelares ante la CIDH, indicó que fue notificado por ese ente sobre el otorgamiento de dichas medidas al exsacerdote, de 79 años, "tras considerar que se encuentra en situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable". Parrales "se encuentra privado de libertad, sin contacto con familiares o abogados, desde el 22 de noviembre de 2021", señaló la CIDH en su resolución. En la resolución firmada por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, y dirigida a la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, ese organismo informó que notificó del mismo al Gobierno del presidente presidente Ortega. Parrales fue embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ministro de Bienestar Social durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que también encabezó el actual mandatario. CIDH ABOGA POR OTRA MEDIDA ALTERNATIVA A LA PRISIÓN La CIDH, un ente autónomo de la OEA, solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del exsacerdote. También que asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, incluida tener contacto con sus familiares y abogados defensores. Además, continuó, "tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean su privación de libertad actual y su situación de salud, se realice, inmediatamente, una valoración médica imparcial y especializada sobre su situación actual de salud". También que "se otorgue los tratamientos y medicamentos que tendría prescritos el propuesto beneficiario, y se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, atendiendo su situación de salud, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables". Según sus familiares, Parrales "carece de intestino grueso, tiene una hernia y ha perdido 12 libras (5,4 kilos)" desde que está en la prisión. FUE SUSPENDIDO "A DIVINIS" El Cenidh ha expresado su preocupación por el arresto del exsacerdote y exembajador, crítico de Ortega y a quien califican como un "preso político", debido a su avanzada edad y a sus enfermedades crónicas, incluyendo padecimientos del corazón. Parrales es el único religioso que continúa con vida de los cuatro sacerdotes que el papa Juan Pablo II suspendió "a divinis" en 1984, junto con el poeta trapense Ernesto Cardenal, el educador Fernando Cardenal, y el ex canciller sandinista Miguel D'Escoto, por adscribirse a la teoría de la liberación, suspensión que fue levantada en 2014. El arresto de Parrales tuvo lugar horas después de que hubiera analizado y criticado la retirada de Nicaragua de la OEA en el canal 10 de la televisión local, el de mayor audiencia del país, así como en diferentes programas en medios digitales. Nicaragua anunció su retirada del organismo después de que la 51 Asamblea General de la OEA considerara que las elecciones generales del 7 de noviembre pasado, en las que se impuso Ortega con sus principales contendientes en prisión, "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática". Las autoridades han arrestado desde el 28 de mayo pasado a más de 40 dirigentes opositores, profesionales, críticos o adversarios políticos del presidente de Nicaragua, incluyendo a siete que aspiraban a competir por la Presidencia en las elecciones. EFE lfp/gf/cfa