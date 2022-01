China ya ha vacunado a más del 86 % de su población con la pauta completa

Pekín, 15 ene (EFE).- Más del 86 por ciento de la población de China ha recibido ya la pauta completa de las vacunas que el país administra contra la covid-19, según datos oficiales hechos públicos este sábado por la Comisión Nacional de Sanidad. Hasta el viernes China había inoculado las dosis necesarias para la vacunación completa de más de 1.220 millones de personas, es decir, el 86,4 % de los 1.412 millones de habitantes que tiene el país, indicó hoy en rueda de prensa el portavoz de la comisión sanitaria, Mi Feng. El año pasado, el jefe del equipo anti-covid chino, el epidemiólogo Zhong Nanshan, indicó que la inmunidad de rebaño no llegaría hasta que se vacunase al 83,3 % de la población. Zhong aseguró entonces que la letalidad de la covid debía caer desde el actual 1 % hasta cerca de un 0,1 % para que el país pueda recuperar la "normalidad". Hasta ahora, China se ha mantenido implacable en su política de tolerancia cero contra la covid, con estrictas restricciones a la movilidad, confinamientos selectivos o completos para atajar los rebrotes activos en el país y el cierre prácticamente total de sus fronteras para evitar casos importados. El portavoz Mi señaló hoy que el país asiático se enfrenta a "un gran desafío" por las variantes deltas y ómicron del virus a quince días de que empiece el Año Nuevo chino, con lo que las autoridades han pedido que no se viaje si no es "estrictamente necesario", con el objetivo de eludir los desplazamientos masivos típicos de estas fechas. También se han puesto en marcha medidas más estrictas en la capital, Pekín, para "garantizar la seguridad" de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que comenzarán el próximo 4 de febrero. Los organismos encargados de la gestión de la pandemia en la capital han exigido a todos los responsables "no relajarse" y a "fortalecer el trabajo" para prevenir "la propagación oculta" del patógeno. Por otra parte, las tareas para controlar el virus en la ciudad central de Xi'an, que se encuentra completamente confinada desde el pasado 23 de diciembre, han entrado en su "etapa final", según Mi. Mientras, en la ciudad septentrional de Tianjin, donde se detectó un brote de ómicron, se han llevado a cabo varias rondas de test masivos a la población, y también se han decretado confinamientos parciales y prohibiciones para salir de la ciudad. Al margen de Xi'an y Tianjin -que hoy contabilizaron 4 y 39 nuevos contagios locales-, también se notificaron este sábado casos de covid por transmisión comunitaria en las provincias de Henan (centro, 52), Cantón (sur, 8) y Zhejiang (este, 1).