Chile alcanza nuevo récord de contagios por covid-19 con 9.284 casos en 24 horas

Chile alcanzó un nuevo récord de casos diarios en toda la pandemia con 9.284 contagios, además de 21 decesos en 24 horas, debido al avance de la variante ómicron, informaron este sábado las autoridades sanitarias.

"Este sábado llegamos a registrar 9.284 casos nuevos de covid-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se había presentado el 9 de abril de 2021, 9.171 casos positivos", dijo la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela.

"Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en el de ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos nada nos asegura que no sucederá", advirtió en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

Chile alcanzó un nuevo récord de contagios y se prevé que esta cifra siga aumentando en los próximos días. Las autoridades señalaron que el punto máximo de contagios podría llegar a 15.000 casos diarios debido a la mayor capacidad de transmisión de la variante ómicron.

Los más de 9.000 casos en las últimas 24 horas se registraron tras analizar 94.825 exámenes, que llevaron la positividad a nivel nacional al 9,08%.

Chile acumula más de 1,8 millones de casos y supera las 39.000 muertes desde que el 3 de marzo de 2020 se registró el primer caso de coronavirus.

El país está inmerso en un exitoso proceso de vacunación con 88,2% de la población vacunable mayor de 3 años -18,9 millones de personas- con el esquema completo. Además, 71,1% de esa población también recibió la tercera dosis o dosis de refuerzo.

