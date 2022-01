Carolina Soto arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Carolina Soto (@caritosotooficial) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su perfil de Instagramde las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 335.681 interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares:





Hoy celebro 5 años de vivir a tu lado😍 y han sido los MEJOR 5 de mi vida! VALENTINO GRACIAS POR LLEGAR A NUESTRO MUNDO! Feliz cumpleaños amor mío q Dios te de salud y larga vida y deseo q seas un gran ser humano! ❤️ soy muy feliz de recordar cada momento vivido contigo, te he disfrutado mucho y no me canso de hacerlo😍





😍 # 5 🎂 Valentino👏 sera q son felices? Sonríen con los dientes y los ojos!😻





Resumen del día! GRACIAS DIOS Y VIRGEN MARIA por la vida de Valentino❤️El día del cumpleaños de los hijos creo q es el día más especial para los papás! La vida se vive y se siente mas intensa, más feliz desde su llegada! Q bendición 🎂🥳😍 ATENCIÓN AL SUSTO DE VIOLETTA!😂🎂✨





Han sido unos días deliciosos! Como este besito❤️🥰😘 feliz puente!





Fin de estos días de descanso y en familia! ⚡️ lista para continuar❤️ la pasamos delicioso @jackyelkhoury1 @martinelkhoury @victor_elkhoury

Carolina del Rosario Soto Muñoz (Rancagua, 28 de junio de 1983) es una cantante chilena que se dio a conocer en el programa busca talentos Rojo Fama Contrafama de Televisión Nacional de Chile en el 2002. Además, representó a su país en el programa mexicano La Academia edición Bicentenario de Azteca Uno, donde obtuvo el segundo lugar en el 2010.

En diciembre de 2003, obtuvo un reconocimiento del Teatro Municipal de Santiago a petición de los cantantes líricos y comienzó a participar en la competencia Gran Rojo, donde se buscaba al "mejor de los mejores" entre los cinco finalistas de cada una de las tres primeras generaciones de Rojo. En dicha competencia obtiene el primer lugar, con la interpretación de la canción «Por Ti Volaré» del intérprete italiano Andrea Bocelli, con un promedio final de 6,55.

En mayo de 2004, lanzó su primer material discográfico titulado Deseo, bajo el sello Warner Music Chile. En septiembre de 2007, estrenó su segundo material, Debajo de la Piel bajo el sello Música & Marketing.

Carolina representó a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2008, con la balada «Ahora» de Alejandro Afani. También, Carolina representó a Chile en la competencia La Academia Bicentenario de México, organizada por TV Azteca, en el cual demostró ser una de las mejores participantes y en donde culminó su participación recibiendo el segundo lugar.

En el 2018 cantó en la obertura del Festival de Viña del Mar junto a artistas como Gente de Zona, Illapu, Augusto Schuster y Ha*Ash. Ese mismo año, en el mes de septiembre, es confirmada como entrenadora de cantantes para la segunda temporada de Rojo, el color del talento.