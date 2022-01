Aegon, Informa prevén enero intenso para la venta de bonos

(Bloomberg) -- Aegon Asset Management e Informa Global Markets esperan que más prestatarios latinoamericanos aprovechen los mercados de deuda extranjera en la temporada de emisión típicamente ocupada de enero, a pesar de los posibles aumentos de tasas y los obstáculos electorales.

“Solo estamos en la punta del iceberg en términos de la cantidad de soberanos y corporativos que van a salir al mercado”, dijo Jeff Grills, jefe de deuda de mercados emergentes en Aegon, que supervisaba alrededor de US$461.000 millones a nivel general a fines del tercer trimestre de 2021.

Latinoamérica parece lista para toma las riendas este año como el mayor emisor de deuda nueva del mundo en desarrollo, pero a algunos estrategas les preocupa que la avalancha de emisiones pueda sembrar las semillas de problemas en el mercado en el futuro.

“El gasto tiende a aumentar históricamente en un año electoral”, agregó Grills en una entrevista telefónica el miércoles. “Esperamos que esa tendencia continúe”, agregó.

Los Gobiernos y corporaciones de la región han pedido prestado alrededor de US$10.000 millones en lo que va del mes, excluyendo la emisión local, según datos compilados por Bloomberg, encabezados por México y Panamá.

Las empresas han sido el tema principal para la gerenciadora de activos después de 2020, y están mejor posicionadas gracias al apoyo del estímulo. La deuda de empresas de alta calificación empieza a parecer un poco ajustada, y el gestor de cartera se está centrando más en el nivel BB.

Grills es razonablemente constructivo con productos básicos como telón de fondo de apoyo en la primera mitad del año, y es un poco más cauteloso con Brasil dado que las incertidumbres electorales son “difíciles de trazar a medida que avanza la mitad del año”.

Por otra parte, Carlos Yun, analista de crédito de mercados emergentes en Informa Global Markets, también espera más emisiones de la región en las próximas dos semanas.

“Dado el muy ocupado historial de enero, espero que el ritmo de emisión se mantenga fuerte durante todo el mes”, dijo Yun en una entrevista telefónica el miércoles.

El analista prevé que las elecciones afecten la emisión de países que se sabe que llegarán al mercado en enero, incluyendo a Colombia.

A su vez, espera una desaceleración notable en la emisión en la segunda mitad del año, ya que se prevé que aumenten los costos de endeudamiento.

MERCADO PRIMARIO

La emisión de Panamá fue elevada en US$2.500 millones a través de bonos denominados en dólares en su primera emisión en esa moneda en aproximadamente siete meses, mientras su economía intenta recuperarse de la pandemia. Es la segunda vez que Panamá recurre a los mercados mundiales de deuda desde que Fitch Ratings le rebajó al nivel más bajo de grado de inversión el año pasado, debido al deterioro de sus finanzas públicas en medio de la pandemia.

Banco Bradesco valoró un bono basura de sostenibilidad de US$500 para ayudar a financiar proyectos verdes y sociales que se alineen con su marco de finanzas sostenibles.

MERCADO SECUNDARIO

Los acreedores locales de Latam Airlines Group SA están en pie de guerra por un plan de bancarrota que los dejaría casi sin nada, incluso cuando los tenedores de bonos extranjeros recuperan casi todo su dinero.

Las transacciones de bitcóin de El Salvador están agregando riesgo a una perspectiva crediticia soberana que ya era débil y reflejaba una probabilidad creciente de default, según Moody’s Investors Service.

La probabilidad de que los tenedores de bonos de Venezuela vayan a recuperar el dinero de la deuda en mora a corto plazo es “extremadamente baja”, ya que el control del poder por parte del chavismo lo hace poco probable, dijo el analista de Credit Suisse, Alberto Rojas, en una nota de investigación.

ECONOMÍA

El principal candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, está llamando aliados ideológicos en América Latina y el mundo para unirse a él en la formación de un nuevo bloque para alejar la economía de los combustibles fósiles.

Las ventas minoristas de Brasil aumentaron en noviembre, ya que los descuentos generalizados del Black Friday amortiguaron temporalmente el golpe del aumento de la inflación y una tasa de interés más alta.

Argentina publicó su tasa de inflación mensual más alta en ocho meses, justo cuando intenta entregar un plan de estabilidad antes de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Analistas de Brasil elevaron su pronóstico para 2022 para la tasa de interés clave, y redujeron su estimación de crecimiento económico a medida que el banco central trabaja para reducir la inflación vertiginosa a su objetivo, mientras que los economistas chilenos están pronosticando una tasa de referencia del 6% para entonces.

Nota Original:

LATAM BONDWRAP: Aegon, Informa Sees Busy January for Bond Sales

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.