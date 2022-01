ACTUALIZA 1-Pumas UNAM remonta, golea y es líder en torneo mexicano

(Actualiza con citas y partido)

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene (Reuters) - Pumas UNAM se mantuvo como líder del torneo Grita México C22 tras remontar el viernes una desventaja tempranera y golear 3-1 como visitante a Querétaro en la segunda jornada.

Con su segundo triunfo consecutivo, el club de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a seis puntos en lo más alto de la tabla general y con una diferencia de siete goles.

"No hay que ilusionarse con nada, solo ir paso a paso, no nos podemos agrandar porque no somos más que nadie. Tenemos un equipo con mucho carácter, confío mucho en lo que tengo, si con eso no me alcanza vamos para abajo", dijo el director técnico de Pumas, el argentino Andrés Lillini.

"El gran desafío es mantener la forma, los grandes equipos las mantienen. Dirijo a Pumas, un club que por historia es esto y no voy a retroceder jamás, los jugadores lo saben y hasta ahora vamos saliendo adelante", agregó.

En el partido disputado en el estadio La Corregidora de Querétaro, el equipo local se puso en ventaja a los cuatro minutos con un remate de cabeza de Ángel Sepúlveda tras centro enviado por el argentino Leonardo Sequeira desde el sector derecho.

Pumas empató a los 16 minutos cuando Leonel López metió el balón por el ángulo izquierdo con un colocado zurdazo desde fuera del área tras controlar un pase del brasileño Higor Meritao.

El equipo dirigido por Lillini dio la vuelta al marcador a los 45 minutos con un disparo de Marco Antonio García, quien metió el balón por el ángulo derecho.

Pumas se quedó con un hombre menos a los 65 minutos por la expulsión del defensor Alan Mozo, quien golpeó con el codo en la cara a Jorge Hernández.

A pesar del hombre menos, el equipo visitante anotó el tercer gol a los 68 minutos cuando el brasileño José Rogério de Oliveira definió ante la salida del portero uruguayo Washington Aguerre tras pase de Sebastián Saucedo.

En el otro partido del viernes, Monterrey goleó 4-0 en su visita a Necaxa con tantos de los argentinos Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza, del colombiano Duván Vergara y del mexicano Jesús Gallardo.

La actividad continuará el sábado con los partidos entre Atlas-Atlético San Luis, Tigres UANL-Puebla, Cruz Azul-Bravos Juárez y Tijuana-León.

Un día después, Toluca será local ante Santos Laguna y Guadalajara visitará al Atlas.

El partido entre Mazatlán y América se reprogramó para el 16 de febrero debido a que se le está realizando mantenimiento a la cancha del estadio Kraken, sede de Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)