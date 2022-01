Activistas denuncian 3 feminicidios en Cuba en las primeras semanas de 2022

La Habana, 15 ene (EFE).- Al menos tres mujeres murieron de forma violenta en Cuba en las primeras semanas de 2022 presuntamente a manos de sus parejas y otras 34 tuvieron un destino similar en 2021, según denuncias de activistas independientes que recopilan esos datos a falta de un recuento oficial. Las plataformas Yo Sí Te Creo Cuba y la revista feminista Alas Tensas publicaron en sus redes sociales que el último de estos asesinatos de género fue el de una joven de 21 años, supuestamente agredida por su expareja en la localidad de San Luis, Santiago de Cuba (este). Ambas plataformas mencionan como testigos del hecho, ocurrido el 4 de enero, a familiares de la víctima y personas de esa comunidad santiaguera. Yo Sí Te Creo Cuba y Alas Tensas han documentado en lo que va de año los feminicidios -o muertes violentas por cuestión de género- de Maylén Guerra quien residía en la provincia Villa Clara (centro) y de Misladis Carmenates de Camagüey. Ambas mujeres, según recogen estas fuentes, fueron agredidas violentamente por sus parejas y dejaron niños. Por el momento, las instituciones oficiales cubanas no han respondido a la solicitud de información por parte de Efe. Los medios oficiales no han recogido estos hechos. El Estado cubano reconoce la violencia de género en la nueva Constitución (2019), pero no tipifica el feminicidio como delito en el Código Penal. La ley cubana establece que los delitos de lesiones, coacción o amenaza no se investigan por parte de las autoridades si no existe una denuncia de la víctima o de un tutor, en caso de discapacidad. La alusión más cercana al feminicidio aparece en el artículo 264.1, que reconoce como asesinato "al homicidio producido entre parientes o cónyuges de matrimonios formalizados o no". Las estadísticas oficiales más recientes sobre violencia de género datan de 2016 y recogen que el 26,7 % de las mujeres de entre 15 y 74 años sufrieron algún tipo de violencia en su relación de pareja en los 12 meses previos al estudio. Apenas el 3,7 % de las cubanas que relataron sufrir agresiones en sus vínculos amorosos actuales o anteriores pidieron ayuda institucional, según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género realizada en aquel entonces y que incluyó a 10.698 mujeres. Ese mismo dato está recogido en un informe nacional enviado en 2019 a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El vacío institucional en cuanto a estadísticas sobre violencia de género ha sido cubierto en los últimos dos años por grupos de la sociedad civil independiente. Dichas plataformas aseguran que en 2021 se registraron al menos 34 feminicidios. La secretaria de la oficial Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amerelle, apuntó el año pasado que "se trabaja para contar en algún momento con una ley de Género" en Cuba, y acotó que existen instrumentos jurídicos que reconocen la violencia de género por parte del Estado. Anunció además la creación de un Observatorio de Género para incluir los registros actualizados de los feminicidios y otras expresiones de violencia machista, hechos sobre los que sigue sin existir un sistema público de información estadística. EFE NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla. lh/int/rrt