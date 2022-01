0-0 (2-4). El Cádiz elimina al Sporting en la tanda de penaltis

Gijón, 15 ene (EFE).- El Cádiz se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey al superar en la tanda de penaltis a un Sporting, que fue mejor tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, pero no acertó con las ocasiones que tuvo. La eliminatoria entre Sporting y Cádiz cruzó a dos equipos cuyos pensamientos están más centrados en enmendar sus respectivas trayectorias en la liga, pero los gijoneses están jugando sus mejores minutos en la Copa y ante los gaditanos volvieron a completar una gran primera parte. Gallego presentó un equipo inicial que perfectamente podría ser uno de liga porque estaba cargado de supuestos titulares mientras que la primera alineación de Sergio González en el Cádiz fue muy diferente de la última presentada por Álvaro Cervera en su último partido como entrenador del equipo gaditano. El Sporting dominó desde el inicio mientras que el Cádiz apostó por un juego más directo que era tranquilamente controlado por la defensa rojiblanca y los minutos fueron pasando sin que ninguna de las dos porterías pasara por situaciones de peligro. Pero llegaron unos minutos en los que los locales encerraron en su área a los andaluces, que pasaron por varias situaciones de peligro, la primera en un cabezazo de Christian Rivera que salió alto y luego dos disparos desde fuera del área de Pedro Díaz y Kravets a los que respondió David Gil con dos buenas paradas. Tras estos minutos de acoso rojiblanco el Cádiz hizo su primer disparo a puerta, fue a cargo de Álvaro Jiménez en e minuto 24 y suyo fue también el segundo, el primero lo detiene sin problemas Mariño y el segundo sale cruzado. Se produjo entonces la jugada controvertida de la primera parte en una caída de Nacho Méndez dentro del área que el público unánimemente reclamó como penalti pero el árbitro dejó seguir la jugada y no consultó el VAR que entraba a funcionar en esta eliminatoria. Andone de cabeza protagonizó la última jugada ofensiva de la primera parte en la que el Sporting fue superior pero no sacó rédito de las ocasiones que dispuso. En la segunda parte el domino siguió siendo rojiblanco pero el juego se desarrollaba lejos de las respectivas áreas y los minutos fueron pasando sin que el marcador se moviera pero eso sí con reiteradas protestas del público con la decisiones arbitrales. El primero en mover el banquillo fue Sergio González dando entrada de una tacada a Fali, Sánchez y Negredo y los gaditanos dieron un paso adelante y empezaron a tener más posesión del balón y al Sporting le entraron las dudas porque ya no se encontraba tan cómodo como hasta ese momento. El ahora dominio gaditano tampoco se traducía en ocasiones de gol y el partido se encaminaba hacia una prórroga que probablemente ninguno de los dos equipos quería. Una pérdida de Sánchez en el centro del campo propició una rápida contra local en la que un centro muy cerrado de Campuzano supera a David Gil pero llega salvador para su equipo Arzamendía que evita que el balón supere la línea de gol. Los últimos minutos volvieron a ser de un acoso total del Sporting sobre el área del Cádiz que pasó muchos apuros e incluso tuvo la última ocasión para evitar la prórroga en un remate de cabeza de Sobrino que salió fuera por centímetros. La primera parte e la prórroga transcurrió sin ninguna jugada de mención más allá de un cabezazo de Berrocal que salió ligeramente alto y con los dos equipos acusando ya el esfuerzo realizado en especial un Sporting en el que su entrenador David Gallego solo había hecho un cambio hasta ese momento. Los locales lo siguieron intentando, pero las fuerzas le fueron abandonando hasta el punto de que el segundo cambio de Gallego fue por un exhausto Christian Rivera y con el tercero Gallego sorprendió quitando a Mariño y dando entrada a Joel Jiménez probablemente por considerarle con más posibilidades de detener algún penalti. La eliminatoria se decidió en la ruleta de los penaltis en la que el Sporting Villaba y Pedro Díaz fallaron los dos primeros mientras que Álex, Negredo. Perea y Arzamendía acertaron dando el paso al Cádiz a la siguiente eliminatoria en un encuentro en el que el Sporting fue mejor pero no tuvo acierto. - Ficha técnica: 0 (2).- Sporting: Mariño (Joel Jiménez m.120), Guille Rosas, Berrocal, Borja López, Kravets, Christian Rivera (Gragera m.108), Pedro Díaz, Nacho Méndez (Camuzano m.73), Fran Villalba, Puma Rodríguez y Djurdjevic. 0 (4).- Cádiz: David Gil, Raúl Parra, Haroyan, Chust, Arzamendía, Alejo (Fali m.60), Bastida (Álex m.76), Fede San Emeterio (Sánchez m.60), Álvaro Jiménez (Perea m.76), Andone (Negredo m.60) y Sobrino (Espino m.106). Goles: Marcaron en la tanda de penaltis Álex, Negredo, Perea y Arzamendía por el Cádiz y Kravets y Campuzano por el Sporting. Árbitro: Ortíz Arias. Mostró tarjetas amarillas a David Gallego (m.55), Fali (m.63), Kravets (m.93), Fran Villaba (m.94) Incidencias: Partido disputado en El Molinón ante 15.800 espectadores. EFE 1010549 Jja/jl